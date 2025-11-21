La UEFA suspende a Luis Díaz con tres partidos de sanción por su entrada a Hakimi

Díaz, de 28 años, se perderá los encuentros de fase de grupos ante el Arsenal, del próximo miércoles fuera de casa; ante el Sporting de Lisboa (Allianz Arena, 9 de diciembre); y contra el Union St Gilloise también en casa del 21 de enero, tal y como publicó la UEFA este viernes.

La entrada del colombiano provocó una grave lesión en el tobillo izquierdo de Hakimi, quien tuvo que dejar de jugar el encuentro poco antes de llegar al tiempo de descanso y que estará sin poder competir al menos un mes y medio más.

Un encuentro que ganó por 1-2 el equipo alemán, que dirige el belga Vincent Kompany, precisamente con un doblete de Luis Díaz en el primer tiempo que permitió al Bayern consolidarse como líder de la Liga de Campeones con 12 puntos de 12 posibles, pero que tendrá que prescindir del extremo 'cafetero' hasta bien entrado 2026.