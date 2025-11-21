Pellegrini: "Tengo compromiso con hinchada del Betis y también está ahí la selección"

"Siempre hay muchas cosas que conversar antes de renovar un contrato. Se está buscando la solución para que ambas partes estén conformes porque, repito, tengo un compromiso con la hinchada del Betis después de todos estos años y también está ahí la selección de mi país", dijo en la rueda de prensa previa al enfrentamiento de Liga contra el Girona.

Respecto a este encuentro, el técnico chileno destacó que sería "engañoso" considerar que "va a ser un partido fácil" sólo por el hecho de que el conjunto catalán "esté en posiciones de descenso".

Pellegrini, que contará con toda su plantilla con la excepción del portero Pau López, lesionado, comentó que el extremo marroquí Abde Ezzalzouli, con el tobillo lastimado durante el parón por selecciones, "está bien", si bien ignora "cuántos minutos" podrá disputar frente al equipo gerundense.

Tanto Abde como su compatriota el centrocampista Sofyan Amrabat, así como el delantero congoleño Cedric Bakambu, se marcharán a mediados de diciembre a Marruecos para disputar la Copa de África, un "contratiempo" para el técnico santiaguino que se tomará esa ausencia "exactamente igual que si estuvieran lesionados".

"Por eso hacemos rotaciones, para que haya un plantel completamente involucrado como ha sucedido todos estos años. Estoy contento por cómo ha ido el primer tercio de la temporada. Estamos quintos y mirando cómo descontar la distancia con los rivales que son instituciones más fuertes que la nuestra. Vamos por el camino correcto", añadió.

El preparador bético espera que "el equipo vuelva en la línea que tenía antes del parón, dos semanas en los que se ha bajado la presión y la intensidad" con el objetivo de "seguir vigente en las tres competiciones", ya que ahora "se van a acumular muchos partidos hasta que termine el año".