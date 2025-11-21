Real y Osasuna se miden en un encuentro de rachas contrapuestas

El equipo navarro ha acumulado tres derrotas y solo un empate en sus cuatro últimos compromisos, lo que no ha erosionado la moral del vestuario. Esta racha negativa supone un momento delicado para los rojillos, especialmente porque evidencia una inconsistencia preocupante en su juego, tanto en ataque como en defensa.

Alejarse de una zona de peligro que poco a poco se acerca, y que tiene a un solo punto, es el objetivo ahora mismo. El parón ha venido bien para renovar fuerzas y tomar mentalidad ganadora. El equipo no logra una victoria desde el pasado 3 de octubre (Getafe).

En medio de esta coyuntura, Osasuna debe encontrar un equilibrio entre urgencia y serenidad. Frente a la Real Sociedad, un rival tradicionalmente difícil que no atraviesa su mejor temporada, los rojillos necesitan recuperar su espíritu competitivo.

Las bajas seguras de Valentin Rosier e Iker Benito, unidas a las dudas de Jon Moncayola y Ante Budimir, ponen la situación más difícil todavía para Lisci. Torró, tocado, realizó este jueves trabajo parcial con el grupo dentro de su plan específico. Podría ser de la partida inicial.

Arguibide sería el escogido para el costado diestro, mientras que Raúl García seguirá en la punta. La gran sorpresa en el once será Aimar Oroz, quien no es titular desde su lesión el 14 de septiembre.

“La Real es un equipo muy alto a nivel técnico con extremos, delanteros y mediapuntas que te pueden ganar un partido en cualquier momento. Me preocupa en que generan ventaja en situaciones en las que no la tienen”, ha trasladado Lisci sobre el rival de mañana.

El duelo también puede servir como punto de inflexión. Si Osasuna consigue frenar su mala racha, no solo sumaría puntos valiosos, sino que recuperaría confianza frente a un rival directo.

En este contexto, el compromiso con la grada será fundamental: los rojillos no pueden permitirse fallar ante una Real Sociedad que viene preparada para castigar cualquier titubeo y que acumula cuatro encuentros sin conocer la derrota, en los que ha sumado ocho de los doce puntos posibles.

Tras haber salido de la zona roja de la tabla, los de Sergio Francisco buscarán romper la mala dinámica a domicilio: la última victoria lejos de San Sebastián data del 6 de abril, hace más de siete meses.

Conscientes de esa realidad, también es cierto que el equipo ha puntuado en las últimas dos salidas, a Vigo y Elche, con sendos empates.

Las lesiones han vuelto a afectar al plantel realista con la recaída de Yangel Herrera, que probablemente no juegue hasta 2026, y las bajas por molestias de Igor Zubeldia y Mikel Goti.

Estos dos no han entrenado durante toda la semana, aunque ninguno de ellos tiene lesión y son simples molestias, si bien ambos se perderán el compromiso del sábado en El Sadar.

Todo hace indicar que el lugar en el once del zaguero de Azkoitia lo ocupará el croata Caleta-Car, sustituido al descanso con Croacia por un grave error. Por si acaso, Sergio Francisco también ha llamado al central del filial Luken Beitia.

Como notas positivas, Jon Mikel Aramburu está recuperado del traumatismo craneoencefálico que sufrió en Elche y Barrenetxea también ha entrado en la convocatoria tras estar más de dos semanas en el dique seco por un importante hematoma.

Osasuna: Sergio Herrera; Arguibide, Boyomo, Catena, Bretones; Aimar Oroz, Torró, Moi Gómez; Rubén García, Raúl y Víctor Muñoz.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Soler, Brais Méndez; Guedes, Kubo y Oyarzabal.

Árbitro: pendiente de designación

Sergio Francisco: “Va a ser un partido que nos va a exigir mucho”.

Alessio Lisci: “Nos falta ese punto de competitividad”

Bajas: Valentin Rosier, Iker Benito (Osasuna); Orri Óskarsson, Iñaki Rupérez, Yangel Herrera, Jon Karrikaburu, Igor Zubeldia y Mikel Goti (Real Sociedad)

Dudas: Jon Moncayola y Ante Budimir (Osasuna),

Apercibidos: Catena (Osasuna); Igor Zubeldia (Real Sociedad).