Reencuentro con buen fútbol en Mendizorroza

Los dos entrenadores coincidieron en el conjunto gallego cuando el argentino dirigía al primer equipo y el de Porriño entrenaba en la cantera, por lo que anuncian un duelo atractivo y más que interesante.

El plantel victoriano regresa a su feudo con el cobijo de su gente y donde se siente más a gusto. De hecho el equipo alavesista ha conseguido 11 de los 15 puntos que tiene en su casillero en la presente liga como local.

Los babazorros destacan por su entereza defensiva que les coloca en las primeras posiciones de los equipos menos goleados, pero al mismo tiempo, el Alavés es una de la formaciones que menos goles logra a pesar de generar numerosas ocasiones por duelo.

Eduardo Coudet no podrá contar con el sancionado Facundo Garcés y tampoco lo hará con Nikola Maras por decisión técnica, lo que ha generado varios problemas en defensa que el argentino ha logrado superar gracias a la polivalencia de sus jugadores.

Jon Pacheco regresará al ‘once’ para formar pareja con Nahuel Tenaglia, mientras que Jonny Otto y Yusi completarán un defensa llamada a repetir durante muchos encuentros si las lesiones y las amonestaciones lo permiten.

La pareja formada por Antonio Blanco, apercibido para este partido, y Denis Suárez se ha asentado en el centro del campo. Las mayores dudas podrían estar en las bandas ya que Calebe y Carlos Vicente son serios candidatos a la banda derecha, lo mismo que Carles Aleñá y Abde Rebbach por la izquierda.

El ataque de los vascos estará marcado por el exceltiña Lucas Boyé, que formará pareja con Toni Martínez.

Por su parte, el Celta viaja a Vitoria con el reto de encadenar su tercera victoria a domicilio en LaLiga, algo que no consigue desde hace casi ocho años. La última vez que sumó tres triunfos seguidos como visitante en la liga fue en el curso 2017-18 con Juan Carlos Unzué como entrenador.

Durante su etapa en Balaídos, Eduardo ‘Chacho’ Coudet estuvo cerca de igualar ese registro tras vencer a Huesca (3-4) y Alavés (1-3) en el campeonato 2020-21, pero en su siguiente salida no pasó del empate sin goles ante el Cádiz.

El técnico argentino es uno de los muchos excelestes que hay en el vestuario del equipo vitoriano, a donde este curso llegaron el defensa Jonny Otto, el centrocampista Denis Suárez y el delantero Lucas Boyé. De todos ellos, solo el lateral vigués será el que se enfrente por primera vez al Celta, club que abandonó en 2018 para firmar por el Atlético de Madrid, que ese mismo verano lo cedió al Wolverhampton.

Este será el segundo enfrentamiento entre Claudio Giráldez y Coudet. El primer asalto entre ambos, también en Mendizorrotza, terminó en empate.

Alavés: Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Yusi; Blanco, Denis; Calebe, Rebbach, Toni Martínez; y Lucas Boyé.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Sotelo, Moriba, Carreira; Aspas, Bryan Zaragoza y Jutglá.

Árbitro: pendiente de designación

Puestos: Alavés 8º, 15 puntos; Celta 13º, 13 puntos.

El dato: El Alavés ha conseguido 11 de sus 15 puntos en casa.

Coudet: “Las sensaciones son mejores que la cantidad de puntos”.

Giráldez: "El Chacho me ayudó mucho"

Bajas: Garcés (Alavés); Carlos Domínguez y Hugo Álvarez (Celta).

Altas: Boyé (Alavés); Javi Rueda (Celta)