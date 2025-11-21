Xabi Alonso recupera a todos los internacionales, con la duda de Alaba por una sobrecarga

Con las bajas seguras de Dani Carvajal -artroscopia en la rodilla derecha-, Éder Militao -lesión muscular en el aductor mayor de la pierna derecha- y Franco Mastantuono -pubalgia-, Xabi tiene también las dudas de Antonio Rüdiger y Aurelien Tchouaméni.

El primero realizó solo una parte con el grupo, una vez superada la rotura muscular en el recto anterior de la pierna izquierda que sufrió en septiembre con Alemania; mientras que el segundo sí que completó el entrenamiento y tiene más opciones de volver a la convocatoria.

Además, Xabi Alonso cuenta con la duda de un David Alaba que ha vuelto de sus compromisos con Austria con una sobrecarga muscular, por lo que su presencia en la visita al Elche depende de cómo evolucione y de si participa o no en el entrenamiento previo del sábado.

Eso sí, el entrenador del Real Madrid recibió buenas noticias con otros futbolistas que, o no viajaron o volvieron antes de sus compromisos internacionales.

Huijsen, los franceses Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga, el uruguayo Fede Valverde y el belga Thibaut Courtois completaron el entrenamiento sin contratiempos y, salvo sorpresa, estarán en la lista para la 13ª Jornada de LaLiga EA Sports.

Compromiso que afronta el Real Madrid como líder de la competición, con tres puntos de ventaja respecto al FC Barcelona, su inmediato perseguidor, y que supondrá el inicio de nueve partidos en 28 días para el conjunto blanco.

13ª Jornada de Liga: Elche-Real Madrid (domingo, 23 de noviembre; 21:00 h)

5ª Jornada de la Liga de Campeones: Olympiacos-Real Madrid (miércoles, 26 de noviembre; 21:00 h)

14ª Jornada de Liga: Girona-Real Madrid (domingo, 30 de noviembre; 21:00 h)

19ª Jornada de Liga (adelantada por la disputa de la Supercopa de España): Athletic Club-Real Madrid (miércoles, 3 de diciembre; 19:00 h)

15ª Jornada de Liga: Real Madrid-Celta de Vigo (domingo, 7 de diciembre; 21:00 h)

6ª Jornada de la Liga de Campeones: Real Madrid-Manchester City (miércoles, 10 de diciembre; 21:00 h)

16ª Jornada de Liga: Alavés-Real Madrid (domingo, 14 de diciembre, 21:00 h)

Dieciseisavos de final de la Copa del Rey: rival por determinar (16-17-18 de diciembre)

17ª Jornada de Liga: Real Madrid-Sevilla (sábado, 20 de diciembre, 21:00 h).