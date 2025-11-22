Alaba, ausente en el último entrenamiento; Rüdiger, listo para volver

Alaba regresó de los dos compromisos con Austria con unas molestias musculares que no han remitido. Tras ausentarse de la sesión del sábado, no podrá entrar en una convocatoria en la que Xabi Alonso tiene en su mano introducir como novedad a Rüdiger.

El central alemán, lesionado desde el mes de septiembre y que solamente ha participado en un partido esta temporada con el Real Madrid, deja atrás una rotura muscular en el recto anterior de la pierna izquierda. Por segundo día formó parte de la dinámica de grupo y Xabi Alonso decidirá si está en buenas condiciones físicas para, al menos, integrar la convocatoria.

El técnico tolosarra también podrá contar con Aurélien Tchouaméni, ya recuperado de su lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, así como con Thibaut Courtois y con Fede Valverde, ausentes con Bélgica y Uruguay por leves problemas musculares.

También Dean Huijsen, Eduardo Camavinga y Kylian Mbappé, que regresaron antes de tiempo de las concentraciones de España y Francia, trabajaron con normalidad junto al resto de sus compañeros y podrán jugar en Elche.

Las bajas de la sesión del sábado, junto a Alaba, fueron Dani Carvajal, Militao y Franco Mastantuono, descartados para el regreso de la competición liguera.