Duelo de altura por objetivos dispares en el regreso de Isco

Isco, la estrella y guía del conjunto verdiblanco, ha vuelto a una convocatoria, por primera vez esta temporada, después de superar dos graves lesiones, ya que se rompió el peroné izquierdo en mayo de 2024 y, tras reaparecer hace aproximadamente un año, sufrió una nueva fractura en el mismo tobillo en un amistoso de la pasada pretemporada en su Málaga natal.

El mediapunta de Arroyo de la Miel no jugará de inicio y se desconoce si tendrá o no minutos justo antes de la cita europea ante el Utrecht neerlandés y del derbi contra el Sevilla de la próxima semana, aunque su retorno añade un aliciente más a un encuentro al que el Betis llega quinto con veinte puntos tras tres seguidos invicto: 3-0 ante el Mallorca, 2-0 frente al Lyon y 1-1 en el campo del Valencia.

Más allá de si reaparece Isco o de los minutos que pueda darle, el objetivo del chileno Manuel Pellegrini es que su equipo mantenga la misma línea de antes del parón, se asiente en la quinta plaza y pueda recortar diferencias con los equipos que le preceden, aunque no se fía nada de la situación de un Girona que ha mejorado en las últimas jornadas.

Pellegrini tiene a toda su plantilla disponible, salvo al portero Pau López, que está lesionado, ya que ha recuperado, además de a Isco, a dos de sus laterales izquierdos, el dominicano Junior Firpo y el suizo Ricardo Rodríguez, que no jugaron en Valencia por diversas dolencia, aunque este último sí lo hizo con su selección durante el parón.

Aún así, podría mantener en esa posición al joven argentino Valentín Gómez, por sus buenas actuaciones en los últimos partidos, en una zaga que completarían Bellerín, Bartra y Diego Llorente o bien el brasileño Natan, aunque éste está apercibido de sanción y si viera una amarilla, se perdería el derbi.

En el medio campo podría formar con Marc Roca y Pablo Fornals, que reapareció con España el martes ante Turquía, precisamente en La Cartuja, y reservar al marroquí Amrabat por haber vuelto más tarde de su estancia con Marruecos, al igual que al extremo Ez Abde, pese a haber superado unas molestias en un tobillo por las que no jugó el segundo de los dos partidos de su selección en este parón.

El trío ofensivo del Betis ante el Girona estaría integrado por el brasileño Antony dos Santos, su hombre más determinante, el argentino Giovani Lo Celso y Rodrigo Riquelme, con el colombiano Cucho Hernández en punta, ya recuperado tras haber aprovechado estas dos semanas sin Liga para ser operado de los cornetes nasales.

Enfrente está el Girona, que llegó al partido con el Alavés contra las cuerdas y en una situación "muy delicada, crítica, de mucha necesidad", según su entrenador, Miguel Ángel Sánchez 'Míchel', pero celebró un triunfo tan sufrido como necesario para ganar aire y tiempo antes de irse al parón.

La realidad es ahora un poco más tranquilizadora y esperanzadora, pero los rojiblancos retomarán LaLiga con dos compromisos muy complicados: contra el Betis, una de sus bestias negras particulares, con apenas una victoria en los últimos quince años, y el Real Madrid.

Los dos últimos partidos del año en Montilivi serán contra el líder y después frente al Atlético de Madrid, por lo que el Girona tiene la imperiosa necesidad de comenzar a mejorar sus números como visitante desde el partido de este domingo en Sevilla. Lleva dos puntos de quince posibles a domicilio.

También es básico consolidar la mejoría defensiva porque es el equipo más goleado (24). El 1-0 ante el Alavés fue la segunda portería a cero del curso. La victoria llegó gracias al primer gol de Viktor Tsygankov, uno de tantos jugadores obligados a dar un paso adelante.

Míchel viajará a Sevilla con una defensa en cuadro por las bajas por lesión de Daley Blind, Alejandro Francés y Daley Blind. Solo tiene cuatro jugadores disponibles: tres laterales, Arnau Martínez, que puede actuar en el eje de la zaga, Àlex Moreno y Hugo Rincón, y un central, Vitor Reis.

Arnau y Àlex Moreno fueron citados para el Cataluña-Palestina del martes, pero finalmente el club decidió que no participaran en el duelo para evitar males aún mayores.

El técnico madrileño ha reconocido en la rueda de prensa que ha sido un parón internacional "demasiado malo" para el Girona porque también ha perdido por un golpe a Daley Blind, por unas molestias a Thomas Lemar, por un esguince a Vladyslav Krapyvtsov y sobre todo a Portu por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Diego Llorente, Valentín Gómez o Junior Firpo; Marc Roca, Fornals; Antony, Lo Celso, Riquelme; y Cucho Hernández.

Girona: Gazzaniga; Hugo Rincón, Arnau, Vitor Reis, Àlex Moreno; Witsel; Tsygankov, Iván Martín, Ounahi, Bryan Gil; y Vanat.

Árbitro: Iosu Galech (Comité navarro).

Puestos: Betis (5º, 20 puntos). Girona (18º, 10 puntos).

El dato: El Betis ha ganado en seis de los diez partidos oficiales en los que ha recibido en su estadio al Girona, que sólo ha sumado en el feudo verdiblanco una victoria y tres empates, dos de ellos en las dos últimas campañas y ambos por 1-1,

Manuel Pellegrini (Betis): "Pensamos en ganar al Girona, no en poner a punto a Isco para el derbi".

Míchel (Girona): "Queremos estar fuera del descenso al final de la primera vuelta"

Altas: Isco, Junior Firpo y Ricardo Rodríguez, tras lesión.

Bajas: Daley Blind, Alejandro Francés, Vladyslav Krapyvtsov, Thomas Lemar, David Lopez, Juan Carlos Martín, Portu y Donny Van de Beek por lesión.