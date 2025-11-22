Duelo especial para Alemão y vital para el Oviedo

Luis Carrión, que por primera vez pudo contar esta semana con toda la plantilla a su disposición, recupera al capitán Santi Cazorla, que no juega desde finales de octubre, y al extremo Josip Brekalo, mientras que se quedan fuera de la lista Ovie Ejaria, Brandon Domingues y Oier Luengo.

Después de tres partidos apostando por juntar a Fede Viñas y Salomón Rondón, Carrión podría hacer algún cambio después de que Viñas llegase tarde tras su participación con la selección de Uruguay. De esta forma el extremo Hassan, que solo ha sido titular una vez con el técnico barcelonés, tiene opciones de entrar en la banda derecha.

La otra gran duda es si el serbio Luka Ilic podría quitarle el sitio en la mediapunta a Alberto Reina, titular ante Osasuna y Athletic, o si incluso el capitán Santi Cazorla podría recuperar la titularidad tras más de un mes de baja por lesión.

El Real Oviedo, colista de Primera División, todavía no sabe lo que es ganar con Carrión al frente. De hecho, el técnico barcelonés todavía no ha logrado su primer triunfo como entrenador de Primera tras trece partidos repartidos entre la UD Las Palmas y el Real Oviedo.

Enfrente está el Rayo Vallecano, que inicia en Oviedo un largo periodo de competiciones, ya que hasta el parón navideño tendrá que disputar cinco partidos de Liga, tres de Liga Conferencia y uno de Copa del Rey. Nueve encuentros en treinta días.

El equipo madrileño no está teniendo un mal rendimiento como visitante, puesto que suma nueve puntos de veintiuno posibles y ha logrado ganar a domicilio a Girona, Real Sociedad y Levante. Su objetivo es ganar en Oviedo para impulsarse en la tabla, alejarse del descenso y acercarse a los puestos europeos.

Este partido será especial para el delantero brasileño Alexandre Zurwaski, 'Alemão', que regresa a Oviedo para medirse al conjunto azulón, en el que jugó las dos ultimas temporadas, la pasada con 14 goles siendo uno de los futbolistas más determinantes para el ascenso a Primera.

Esta semana el brasileño ha estado algunos días al margen con unas molestias que no le impedirán jugar en el Carlos Tartiere aunque el técnico navarro mantiene la duda sobre si apostará por él o por Sergio Camello. O incluso una tercera variante, como frente al Real Madrid, con Jorge de Frutos como falso nueve.

El Rayo solo ha ganado en una de sus catorce visitas en Primera al Carlos Tartiere. Fue el 30 de marzo de 1997 aunque no visita en la máxima categoría el estadio azulón desde el 18 de marzo de 2001.

Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Costas, Carmo, Javi López; Dendoncker, Colombatto; Fede Viñas, Reina, Ilyas Chaira; y Rondón.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Mendy, Lejeune, Chavarría; Unai López, Valentín; Isi, De Frutos, Álvaro; y Camello o Alemao.

Árbitro: Alejandro Quintero González (Comité Andaluz).

Clasificación: Real Oviedo (20º, 8 puntos); Rayo (12º, 15 puntos)

El dato: El Real Oviedo lleva casi tres meses sin ganar en el Tartiere y no marca un gol como local desde finales de septiembre.

La clave: la capacidad realizadora del Real Oviedo, equipo menos anotador de la categoría con siete tantos.

. Luis Carrión (Real Oviedo): "Tengo la confianza al 100%".

· Iñigo Pérez (Rayo Vallecano): "Esperamos un partido importante a nivel emocional"

Altas: Santi Cazorla y Brekalo (lesión).

Bajas: Ovie Ejaria (lesión). Oier Luengo y Brandon Domingues (decisión técnica).

Bajas: Abdul Mumin, Pedro Díaz y Diego Méndez (lesión).