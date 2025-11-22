El Atlético, sin Oblak y contra sus inquietudes en Getafe

Aquella victoria entonces indispensable, como lo es ahora, se escapó en los instantes finales, cuando el grupo dirigido por Diego Simeone vencía por 0-1 y cuando dos acciones culminadas por Mauro Arambarri desataron la apoteosis de la afición azulona y la confusión del Atlético, después eliminado de la Liga de Campeones y de la Copa del Rey. Sin nada.

La obligación es la misma ocho meses y medio después. A seis puntos del liderato del Real Madrid, a tres de la segunda plaza del Barcelona y aún por detrás del Villarreal, tercero y un punto por delante, el Atlético debe ir aún más allá de su alentador momento, su secuencia de once jornadas sin derrota, sus seis triunfos en las últimas siete citas y las ocho victorias con las que ha solventado sus diez choques más recientes entre todos los torneos, casi todos dentro de su fortaleza del Metropolitano.

En ese tramo, solo perdió con el Arsenal, con aquel ruidoso 4-0 concentrado en la última media hora del encuentro en Londres. La única excepción entre la convicción que ya sí desprende este Atlético, del que queda siempre la duda recurrente de su aspecto visitante, tan irregular los últimos años, pero también ahora: en su actual momento, solo un triunfo es fuera del Metropolitano, el 0-2 al Betis hace un mes. Los demás, en casa.

Las lesiones y las indisposiciones invernales han mantenido en vilo toda la semana al Atlético y a varios jugadores, algunos capitales en el esquema de Simeone, como Giuliano Simeone, Jan Oblak o Julián Alvarez, aparte de la baja ya conocida de Robin Le Normand por la lesión de alto grado en la cápsula posterior de la rodilla izquierda sufrida ante el Union Saint Gilloise, hace ya dos semanas y media.

Fuera por segundo encuentro consecutivo el central internacional español, tampoco estará apto Jan Oblak, con un golpe en la rodilla desde el sábado pasado. Su sustituto será Juan Musso, que ya ha defendido la portería del Atlético en nueve ocasiones, con siete triunfos, seis imbatido.

Sí entrará en la convocatoria Giuliano Simeone, su jugador más en forma (tres goles y cinco asistencias en este curso) y con unas molestias desde el jueves. No se entrenó con el grupo en la sesión de este sábado, pero superó una prueba al margen y está disponible. La duda es si formará o no de inicio en un once liderado por Julián Alvarez, con nueve tantos en 15 compromisos de este ejercicio y ya listo tras superar una indisposición.

También está recuperado Johnny Cardoso, aunque el estadounidense apunta a la suplencia. El medio centro titular es hoy por hoy de Koke Resurrección, secundado por Pablo Barrios y Álex Baena, que suponen un salto en el fútbol del Atlético. Simeone incluirá algún retoque dentro de su once tipo, como la vuelva de Clement Lenglet a la defensa para formar con José María Giménez y dar descanso a David Hancko.

Alexander Sorloth y Thiago Almada se disputan un puesto en la alineación, mientras que Matteo Ruggeri se sostiene de inicio en el lateral izquierdo por cuarto duelo seguido, entre hombres indiscutibles como Marcos Llorente, Nico Gonzalez y los citados Baena, Koke, Barrios, Giménez y Julián, aunque ya asome el Inter, el próximo miércoles en la Liga de Campeones.

En el Getafe, la derrota ante el Mallorca la pasada jornada (1-0) cortó una racha de dos victorias consecutivas que le permitieron engancharse a la pelea por los puestos europeos. Pese al frenazo frente al conjunto balear, sólo un punto separa a los hombres dirigidos por José Bordalás de la última plaza continental que ocupa el Espanyol.

El parón por los partidos internacionales ha permitido al Getafe rearmarse para recibir a un equipo al que Bordalás sólo ha ganado en uno de sus 15 intentos (entre Liga y Copa y también con el Valencia). Precisamente, consiguió esa ansiada victoria la temporada pasada, cuando rompió una racha que parecía eterna con un 2-1 reparador en el que Mauro Arambarri fue el héroe de su equipo con un doblete.

Pero para Bordalás ese resultado ya es historia y el pasado no cuenta en un duelo que sea de "dificultad máxima".

Al Getafe no le asusta ningún reto y más en el contexto de un curso en el que ha conseguido superar las adversidades de un inicio marcado por la carencia de jugadores.

Y es que el conjunto azulón se ha repuesto a los problemas con el límite salarial que le impidió inscribir a seis jugadores en las tres primeras jornadas. Sobrevivió con alineaciones de circunstancias y se alivió con el traspaso de Christantus Uche al Crystal Palace.

Ahora, la sombra de Uche planea de nuevo por el Coliseum. El club británico sólo abonará la cantidad acordada de 20 millones de euros si juega un mínimo de diez partidos como titular. De momento, no ha jugado ni uno y apenas suma 67 minutos con la camiseta del Palace. Se habla de su regreso en el mercado de invierno y eso supondría un alivio para Bordalás y un suplicio para las cuentas del Getafe.

Pero distanciado de esa noticia vive el técnico del cuadro madrileño, que sólo está centrado en sumar tres puntos frente al Atlético con los que situarse en puestos europeos. Para afrontar ese reto recupera a Kiko Femenía, que se perdió el choque ante el Mallorca por lesión, y mantiene en la enfermería a Yvan Neyou y a Davinchi.

Bordalás deberá elegir entre uno de los dos sistemas que ha utilizado a lo largo del curso: 5-4-1 o 4-4-2. De momento, la segunda opción es la más probable y nombres como Djené, en el centro de la defensa, o Sancris, en el medio del campo, se disputarán sus posiciones con Abdel Abqar y Coba da Costa. El resto, incluidos los puntales del Getafe (Milla, Arambarri, Soria y Mayoral), están listos para intentar repetir la victoria de la pasada campaña.

Getafe: Soria; Kiko Femenía, Duarte, Djené, Diego Rico; Mario Martín, Arambarri, Milla, Sancris; Liso y Mayoral.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Lenglet, Ruggeri; Barrios, Koke, Baena, Nico; Julián Alvarez y Sorloth o Almada.

Árbitro: Guillermo Cuadra (C. Balear).

- Clasificación: Getafe (8º, 17 puntos); Atlético (4º, 25 puntos).

- El dato: Koke sumará ante el Getafe su partido número 700 con la camiseta del Atlético de Madrid.

. Bordalás: "El Atlético está más cerca del Barcelona y del Real Madrid que del resto".

. Simeone: “No nos detenemos en el partido de la temporada pasada, miramos el momento”.

Altas: Kiko Femenía y Jiri Letacek (tras lesión), en el Getafe;

Bajas: Yvan Neyou y Davinchi (lesión), en el Getafe; Le Normand y Oblak (lesión), en el Atlético.

Apercibidos: Abdel Abqar y Mario Martín, en el Getafe.