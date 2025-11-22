El Real Madrid, ante las dudas y la imbatibilidad local del Elche

El parón de noviembre llegó en el momento de mayor inestabilidad en el Real Madrid desde la llegada de Xabi Alonso. La mala imagen, peor que una derrota que pudo ser más abultada, en Anfield ante el Liverpool, se encadenó a un segundo partido irregular en Vallecas. El empate en casa del Rayo redujo a tres puntos la distancia con el Barcelona.

La renta lograda en el clásico mermó, así como las sensaciones. De un equipo trabajado con variedad táctica de Xabi Alonso, el Real Madrid involucionó perdiendo señas de identidad que parecían ya instauradas. Dos partidos sin dianas de Kylian Mbappé provocaron 180 minutos sin gol. En esta ocasión, las citas de las selecciones llegaron en buena fecha. 14 días después, el líder regresa con la mente despejada pero obligado a reaccionar.

Y lo hace con problemas en el centro de la defensa. Sin Éder Militao, lesionado con Brasil. Sin David Alaba, que regresó de Austria con una sobrecarga muscular. Aún sin Antonio Rüdiger, de baja desde septiembre. Con Dean Huijsen recién recuperado del problema muscular que le impidió jugar con España y solamente un central sano, Raúl Asencio.

Militao y Alaba se suman a Carvajal en las bajas defensivas madridistas, con la firme opción de entrar como novedad en el lateral derecho para Trent Alexander-Arnold y que Fede Valverde, con pilas recargadas y recuperado del pequeño problema muscular que le impidió ir con Uruguay, regrese al centro del campo. Como mediocentro si Tchouaméni es reservado para la 'Champions', recién recuperado, o interior derecho.

El gol no es solamente cuestión de Mbappé. Es el mensaje que lanzó al resto de su plantilla Xabi Alonso en la víspera, pidiendo más pegada a Vinícius, a Bellingham, a los centrocampistas y a los jugadores importantes en acciones a balón parado. La visita al Elche es el primer capítulo de un fin de año frenético para el Real Madrid con nueve partidos en 28 días, cuatro aún consecutivos por jugar lejos del Bernabéu entre LaLiga y la Liga de Campeones.

El Elche, por su parte, pondrá a prueba su imbatibilidad como local esta temporada ante el líder de LaLiga. Al igual que el Real Madrid, afronta el encuentro con la necesidad de recuperar sensaciones. Tras ser una de las revelaciones de las primeras jornadas, ha frenado su dinámica y solo ha sumado 2 puntos de los últimos 15, ambos en casa.

El técnico del Elche, Eder Sarabia, ha dispuesto de dos semanas para preparar el duelo ante el líder, por lo que su equipo llega a punto y con la única baja confirmada del centrocampista Josan Ferrández, con molestias musculares.

Sarabia ha señalado que el Elche, tal y como ya hizo ante el Barcelona a pesar de la derrota, será fiel a su estilo, basado en la posesión y el ataque, aunque ha admitido que extremará precauciones en defensa ante la calidad ofensiva del Real Madrid.

Pedro Bigas, uno de los pilares del bloque defensivo, es duda hasta última hora. La principal incógnita del once ilicitano estará en la portería, donde Iñaki Peña y el argentino Matías Dituro optan a la titularidad. Sarabia valora la experiencia de Iñaki Peña en este tipo de partidos grandes, si bien Dituro llega en forma y ya fue decisivo en la última jornada frente a la Real Sociedad.

El portugués Martim Neto y Rodri Mendoza, recién incorporado tras su participación con la selección sub-21, se disputan un puesto en la banda derecha de la medular. En ataque, salvo sorpresa, repetirá la pareja formada por Rafa Mir y André da Silva, máximos goleadores del equipo.

Elche: Dituro o Peña; Álvaro Núñez, Affengruber, Bigas, Pedrosa; Mendoza o Neto, Aguado, Febas, Germán Valera, Rafa Mir y André da Silva.

Real Madrid: Courtois; Trent, Raúl Asencio, Huijsen, Carreras; Fede Valverde, Camavinga o Tchouaméni, Güler; Bellingham, Vinícius y Mbappé.

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso (Comité Extremeño).

-----------------------------------------------------------------

- Clasificación: Elche (11º, 15 puntos); Real Madrid (1º, 31 puntos).

- El dato: El Elche no ha ganado al Real Madrid en la Liga desde hace 47 años.

- La clave: la necesidad de recuperar el gol madridista ante un rival que solamente encajó 3 goles de local en 6 partidos.

. Eder Sarabia: "Tememos el convencimiento, armas y determinación para poner en dificultades al Real Madrid".

. Xabi Alonso: "Hay que saber ser fuertes mentalmente, tener equilibrio emocional para poder competir sin que sea una montaña rusa de emociones".

- Altas: Courtois, Fede Valverde, Dean Huijsen y Tchouaméni (tras lesión).

- Bajas: Josan (lesión) en el Elche; Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Rüdiger y Franco Mastantuono (lesionados) en el Real Madrid.

- Dudas: Bigas (lesión muscular) por el Elche.