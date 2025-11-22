Icons y Messi amplían su acuerdo para recuerdos autografiados

Según señala esta compañía en un comunicado remitido a EFE, Icons ha sido durante dos décadas el sitio exclusivo de la mercadotecnia oficial firmada por el exjugador del Barcelona, capitán de la selección albiceleste actual campeona mundial, con una gran variedad de productos para los aficionados.

“Después de tantos años colaborando con Icons, estamos contentos de iniciar una nueva etapa de asociación, incorporando un nivel superior de autenticidad para mejorar aún más la experiencia de los coleccionistas de memorabilia”, indica Leo Messi en el comunicado de Icons.

Icons, que recuerda que obtuvo en 2010 la primera licencia de la historia otorgada por la FIFA para producir una gama de productos firmados de la Copa del Mundo, así como en 2012 la de la UEFA para la Liga de Campeones y en 2024 la del Balón de Oro, precisa que sigue consolidando su reputación global como líder del sector en autenticación incorporando chips NFC (Near Field Communication) a cada uno de los artículos firmados por Messi en todas las sesiones privadas de firma con el argentino.

Icons prevé hacer varias sesiones de firmas con Messi en 2026 como parte del acuerdo renovado, y añadirá sus productos a una amplia gama de artículos autografiados por muchas de las mayores estrellas del fútbol antes, durante y después del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Nadie en el mundo llega tan lejos como Icons para garantizar que sus artículos son 100% auténticos”, afirma Dan Jamieson, director ejecutivo de Icons. “Como líderes del mercado en autenticación, siempre hemos invertido en medidas y tecnologías para garantizar la autenticidad, como ser la primera empresa de memorabilia futbolística en introducir vídeos profesionales de firmas hace más de una década”, indica.

“No solo estamos orgullosos de ampliar nuestra relación de 20 años con Messi, sino que estamos dando tres pasos más allá al presentar TripleLock, creando un nuevo estándar de oro en autenticidad dentro del mercado mundial de la memorabilia. Para Icons, la autenticidad lo es todo”, apunta.