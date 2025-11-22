Musso: 9 partidos, 7 victorias, 6 imbatido y la eliminación en semifinales de Copa del Rey

“En principio, Oblak no va a participar este domingo”, anunció Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, en la primera pregunta de la rueda de prensa posterior al entrenamiento matutino, en el que el guardameta esloveno tampoco se ejercitó con el grupo, alejado de la preparación habitual, al margen, desde la lesión del pasado sábado con su selección.

Tras el segundo gol de Kosovo, se llevó la mano a su rodilla derecha, después de golpearse y enredarse en la malla de la portería en su intento por detener el balón picado de su rival. Las pruebas médicas a su vuelta a España arrojaron resultados positivos. No jugará contra el Getafe. El próximo miércoles espera el Inter en la Liga de Campeones.

Su puesto en el Coliseum será para Musso, el portero suplente desde su fichaje hace un año y medio desde el Atalanta, primero como cedido y ahora en propiedad hasta 2029.

Ya ha disputado nueve encuentros con el Atlético desde entonces. El primero fue el 31 de agosto de 2024, por una indisposición de Oblak, en el triunfo por 0-1 contra el Athletic Club en San Mamés. El último se remonta al pasado 25 de mayo, en la última jornada de la pasada Liga, con una victoria por 0-4 contra el Girona en el estadio de Montilivi.

Son dos de las siete victorias del Atlético con él como guardameta.

Las otras cinco corresponden a la Copa del Rey (0-2 al Vic, 1-3 al Cacereño, 0-1 al Marbella, 0-4 al Elche y 5-0 al Getafe), en la que también sufrió su principal revés con el conjunto rojiblanco: en las semifinales contra el Barcelona, con un 4-4 en el Camp Nou y un 0-1 en el Metropolitano, en el que dudó en la salida del único tanto, el decisivo, de aquel choque.