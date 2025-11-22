Paraguay recibió 24.023 visitantes por la final de la Copa Sudamericana

Los datos de Migraciones detallaron que 12.710 argentinos, 10.993 brasileños y 320 personas de otras nacionalidades ingresaron a Paraguay.

Migraciones contabilizó un total de 61 buses de la hinchada organizada argentina y 66 buses de aficionados brasileños que llegaron al país por la vía terrestre, indicó la institución en un comunicado.

Uno de los principales puntos de entrada al país fue por la ciudad paraguaya de Puerto José Falcón, que limita con la argentina Clorinda, por donde se registraron 9.207 ingresos.

Además, ingresaron 7.931 personas por el Puente Internacional de la Amistad, que conecta Ciudad del Este con la brasileña Foz de Iguazú.

Al aeropuerto Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción, arribaron 6.620 pasajeros, aseguró Migraciones.

La institución subrayó que los datos corresponden a los visitantes que declararon a su ingreso "como motivo de viaje específico al Paraguay su participación en este encuentro internacional".

Por otro lado, Migraciones señaló que siete ciudadanos argentinos "fueron inadmitidos en frontera por motivos de seguridad", todos en el puesto de control de Puerto José Falcón.

De ellos, cuatro personas fueron inadmitidas "por contar con alerta por prohibición de ingreso a espectáculos deportivos en su país".

Lanús se impuso este sábado por 5-4 en los penaltis ante Mineiro tras haber empatado 0-0 en el encuentro disputado en el estadio Defensores del Chaco, que tiene una capacidad para más de 40.000 espectadores.