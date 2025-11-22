Peñarol-Nacional: Primeros 90 minutos de lucha por el título

El estadio Campeón del Siglo será testigo desde las 16:30 hora local (19:30 GMT) de un duelo que ambos disputarán con las ganas de dar un primer golpe certero, pero sin olvidar que el Gran Parque Central los recibirá el próximo 30 de noviembre para que jueguen allí la revancha.

Con muchos jugadores en ambos bandos acostumbrados a enfrentar este tipo de partidos, esta vez la particularidad se dará en los banquillos.

Diego Aguirre dirigirá su Clásico número 27 como entrenador de Peñarol. Los 26 anteriores tuvieron 18 oficiales y ocho amistosos, de los que ganó seis, empató diez y perdió otros diez.

Mientras tanto, Jadson Viera dirigirá su primer encuentro de este tipo, luego de haber llegado a Nacional cuando apenas quedaban dos fechas para el final del Torneo Clausura y la directiva del club decidió dar por finalizado el ciclo de Pablo Peirano.

En busca de una nueva victoria, el director técnico del Aurinegro podría apostar por un equipo similar que selló su boleto a la final al vencer por 1-2 a Liverpool en las semis.

Mientras que Pedro Milans y Emanuel Gularte se disputan un lugar en el lateral derecho, los restantes diez futbolistas de Peñarol serían Brayan Cortés; Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi, Ignacio Sosa, Leonardo Fernández; Matías Arezo y Maximiliano Silvera.

Con ellos en el campo, el local buscará dar el primer golpe en un estadio en el que tiene números positivos ante su máximo adversario.

El de este domingo será el décimo Clásico en el Campeón del Siglo, donde Peñarol ganó en cuatro oportunidades, otras cuatro veces finalizaron igualados y Nacional apenas triunfó en una ocasión.

Del otro lado, el Tricolor buscará dar un golpe certero en uno de sus peores momentos de la temporada.

Es que si bien llegó a la final tras quedarse con la Tabla Anual acumulada, lo cierto es que sus últimos tres juegos acabaron en empate y solo se llevó la victoria en uno de sus últimos cinco partidos.

Con dudas en el ataque, Nacional saltaría al campo de juego con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero; Lucas Rodríguez, Christian Oliva, Luciano Boggio y Juan Cruz de los Santos. Los otros dos lugares se los disputarán Nicolás López, Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro.

De esta forma, los dos equipos más grandes del país sudamericano buscarán pegar primero en un Clásico que solo se jugará con parcialidad de Peñarol y que será el sexto del año, sumando amistosos y oficiales.

Por el momento, Nacional se quedó con dos, el Aurinegró ganó uno y los dos restantes acabaron en empate, aunque uno de ellos le permitió a los de Aguirre ser campeónes del Torneo Intermedio al ganar en los penaltis.

Peñarol: Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi, Ignacio Sosa, Leonardo Fernández; Matías Arezo y Maximiliano Silvera.

Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero; Lucas Rodríguez, Christian Oliva, Luciano Boggio; Nicolás López, Gonzalo Carneiro y Juan Cruz de los Santos.

Cancha: Estadio Campeón del Siglo (Montevideo).