10 datos de la jornada 13

1 – Segundo empate seguido del Real Madrid como visitante

Empatado antes del parón por el Rayo en Vallecas (0-0), en su vuelta a la competición tampoco ganó en Elche, donde sólo igualó (2-2), tras nivelar dos marcadores adversos. El conjunto blanco, que sigue líder con un punto de renta, ya ha perdido siete lejos del Bernabéu.

2 – El Barcelona retorna y triunfa en el Camp Nou 909 días después

“Cuando jugamos en el Camp Nou somos más fuertes que en Montjuïc”, expresó Robert Lewandowski, el goleador que abrió la victoria por 4-0 del Barcelona contra el Athletic Club, en el regreso al Camp Nou 909 días después. Fermín López y Ferrán Torres, con un doblete, marcaron los otros tres tantos del feliz reencuentro azulgrana con su casa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

3 – Cuarta victoria consecutiva del Villarreal

Vencedor por 2-1 contra el Mallorca, el Villarreal suma cuatro victorias consecutivas en LaLiga EA Sports, tras imponerse sucesivamente al Valencia (2-0), al Rayo Vallecano (4-0) y al Espanyol (0-2), además del conjunto balear. Es tercero en la clasificación.

4 – 700 partidos de Koke con el Atlético

Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, el futbolista con más partidos de la historia del club rojiblanco, alcanzó este domingo los 700 encuentros entre todas las competiciones con el conjunto de su vida.

Los reparte a lo largo de 17 temporadas, incluida la actual, repartidos en 497 duelos de LaLiga española, 106 de la Liga de Campeones, 56 de la Copa del Rey, 29 de la Liga Europa, 7 de la Supercopa de España, 3 del Mundial de Clubes y 2 de la Supercopa de Europa.

Isco Alarcón volvió a los terrenos de juego, tras su lesión de la pretemporada, en el empate 1-1 del Betis frente al Girona en el estadio de La Cartuja. El futbolista, cuya renovación hasta 2028 se anunció en el inicio del choque, entró al campo en el minuto 60 en lugar de Pablo Fornals.

6 - El Celta, 3 victorias en las últimas 4 jornadas

Solo el Barcelona le ha ganado puntos en las últimas cuatro jornadas al Celta de Vigo, ganador de tres de sus cuatro duelos más recientes en LaLiga EA Sports (y seis de los últimos siete entre todas las competiciones), tras imponerse este sábado por 0-1 al Alavés en Vitoria. Antes se impuso por 2-3 a Osasuna y por 1-2 al Levante.

7 – La reacción de la Real Sociedad: 3 victorias y 9 goles en las últimas 4 jornadas

La victoria por 1-3 ante Osasuna fue la tercera en las últimas cuatro jornadas de la Real Sociedad, que ha marcado nueve tantos en ese recorrido para imponerse también al Athletic Club (3-2) y al Sevilla (2-1). En el otro duelo reciente, igualó 1-1 contra el Elche. Ya encadena cinco citas sin perder, desde la derrota por 0-1 ante el Rayo del pasado 5 de octubre.

8 - El Valencia triunfa 7 jornadas después

Un gol de Hugo Duro resolvió el derbi para el Valencia contra el Levante (1-0). El reencuentro con el triunfo del equipo de Mestalla, que había atravesado siete jornadas sin ganar, con tres empates y cuatro derrotas, desde su anterior victoria, el pasado 20 de septiembre por 2-0 frente al Athletic Club.

Nunca ha ganado el Levante al Valencia en el estadio de Mestalla a lo largo de su historia. Tampoco venció el vigésimo duelo entre ambos en terreno valencianista, donde ha sufrido trece derrotas y ha sumado siete empates, dos en las últimas tres ocasiones, hasta el revés de este viernes. El Levante ha perdido sus tres choques más recientes de Liga, ante el Celta, el Atlético de Madrid y el Valencia.

10 – El Oviedo, sin gol en cinco de sus últimos seis duelos de Liga

Empatado a cero contra el Rayo Vallecano, el Oviedo no ha marcado ningún gol en cinco de sus últimos seis encuentros de LaLiga EA Sports (1-0 con el Athletic Club, 0-0 con Osasuna, 0-2 con el Levante y 0-2 con el Espanyol, aparte del 0-0 de este domingo). El único duelo en esta serie con tantos fue en el 3-3 con el Girona.