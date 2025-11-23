Almeyda alaba a Manolo González por "el apoyo que recibe de sus jugadores"

Tras dirigir este domingo el último entrenamiento antes del viaje por la tarde a Barcelona, Almeyda destacó en rueda de prensa que "dice mucho de un entrenador que su equipo sabe a lo que juega", como es el caso del Espanyol, un rival que dijo que "tiene más virtudes aparte del balón parado, que lo trabaja muy bien", y por eso "marcha en la parte alta de LaLiga".

El técnico bonaerense señaló que tiene, no obstante, "una idea clara de cómo" debe "plantear este partido", a pesar de que admitió que no ha "encontrado todavía una línea media (de regularidad) para mantener el mismo nivel", aunque insistió en que "el foco está puesto en el Espanyol porque el equipo necesita competir de la mejor manera, sin fijarse en la tabla".

Matías Almeyda reconoció que "es difícil ponerse metas" más allá de "sumar todos los puntos posibles", puesto que "lo importante es crecer colectiva e individualmente para que el Sevilla haga un buen torneo", y recalcó su "idea de traer estabilidad al club".

El preparador lamentó la enésima lesión muscular del central francés Tanguy Nianzou, "un futbolista importante que ha vuelto a caer" y de quien dijo que "es demasiado joven para haber tenido tantas lesiones, pero este problema excede" a sus competencias, si bien el cuerpo técnico está "tratando de cuidarlo".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Más allá de este percance, Almeyda aseguró que "prácticamente están todos los jugadores recuperados después de este parón de selecciones, aunque algunos podrán jugar mañana contra el Espanyol y otros no", ya que futbolistas como Isaac Romero, Alexis Sánchez, Marcao Texeira, Lucien Agoumé o Fabio Cardoso están recién salidos de lesiones.