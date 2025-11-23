El Athletic visita a un Slavia líder en su liga y que también se la juega

El equipo rojiblanco, que tiene tres puntos tras su triunfo frente al Qarabag, está en una posición algo mejor (27º) que la de un Slavia (30º) que buscará frente a los rojiblancos su primera victoria tras sumar dos empates, en casa con el Bodo Glimt (2-2) y en Bérgamo con el Atalanta (0-0), y encajar claras derrotas contra Inter (3-0) y Arsenal (0-3).

Después de recibir a los de Ernesto Valverde el conjunto checo visitará al Tottenham y, ya en 2026, recibirá al Barcelona y viajará a Chipre para cerrar la fase de liga contra el Pafos. Un duro calendario que prácticamente le obliga a la victoria para poder soñar con seguir adelante.

El duelo del Fortuna Arena, un coqueto estadio con capacidad para 20.000 espectadores que en 2023 acogió la final de la Liga Conferencia entre Fiorentina y West Ham, se podría parecer a un partido de vuelta de la visita del Slavia hace un año a San Mamés, entonces en la Liga Europa.

Uno de los partidos más duros de la pasada temporada en 'La Catedral' y, al margen de la debacle de semifinales ante el Manchester United, probablemente el rival que puso contra las cuerdas de manera más evidente a los leones con su habitual dibujo con tres centrales que le atragantó a los rojiblancos.

Sin embargo, un gol de Nico Williams y una portentosa actuación de Julen Agirrezabala le valieron al Athletic para conseguir un apurado triunfo por 1-0 ante un conjunto centroeuropeo con más fútbol que resultados que finalmente ni siquiera logró disputar los 'playoff'.

Un buen puñado de los protagonistas de aquel duelo volverán a verse las caras en Praga. Por parte del equipo de Jindrich Trpisovsky, que cumple su novena temporada en el Slavia, se mantienen piezas clave como el capitán Lukas Provod, los centrales David Zima y Jan Boril, los centrocampistas Christos Zafeiris y David Doudera o los delanteros Mojmir Chytil y Tomas Chory.

El Slavia es líder invicto de la liga checa, con 10 victorias y 6 empates en las 16 primeras jornadas y dos puntos de ventaja sobre su gran rival, el Sparta. En su regreso tras el parón de selecciones el sábado despachó la visita del Bohemians 1905 con un 3-1 materializado por Chory, Provod y un tanto en propia puerta del rival.

Será la tercera visita del Athletic a Praga. Las dos anteriores fueron para enfrentarse al Sparta y ambas acabaron con derrotas para los rojiblancos. La primera fue un 2-0 en la ida de la primera ronda de la Copa de Ferias de 1970 y la segunda, con Marcelo Bielsa en el banquillo, un 3-1 en la fase de grupos de la Liga Europa el 4 de octubre de 2012.