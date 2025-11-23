El esloveno Vincic pitará el Chelsea-Barcelona y el lituano Rumsas el Slavia-Athletic

Vincic estará asistido en las bandas del Stamford Bridge de Londres (21.00 horas) por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, mientras que el responsable del VAR será el germano Christian Dingert, informa la UEFA en su web.

El esloveno ha pitado en dos ocasiones al Barcelona en la máxima competición de clubes continental, ambas en la fase de grupos.

La primera fue a domicilio ante el Inter de Milán en San Siro el 4 de octubre de 2022, con derrota azulgrana por 1-0, y la segunda fue en el Olímpico de Montjüic el 23 de octubre de 2024 ante el Bayern Múnich, con victoria culé por 4-1.

En el Eden Arena de Praga (21.00 horas) Rumsas contará como linieres con los también lituanos Aleksandr Radius y Dovydas Suziedelis, mientras que dirigirá el VAR el neerlandés Clay Ruperti.

Rumsas ya pitó al Athletic Club en su debut en Liga de Campeones esta temporada ante el Arsenal en San Mamés, con victoria 0-2 para los londinenses.

El partido en el BVD Stadion de Dortmund (21.00 horas) tendrá como auxiliares de Massa en las bandas a los también italianos Stefano Alassio y Alessio Berti, con su compatriota Daniel Chiffi como responsable del videoarbitraje.

Massa pitó en una ocasión al Villarreal, el 24 de noviembre de 2016 en el estadio del FC Zúrich en la fase de grupos de la Liga Europa, que acabó con 1-1.