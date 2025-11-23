El Valladolid recupera a Latasa para asaltar el fortín de Anoeta

La vuelta de Latasa es la mejor noticia para el Valladolid, aunque su presencia en el equipo no se espera desde el inicio. Eso es lo que se deduce de las declaraciones del técnico blanquivioleta, Guillermo Almada, antes de este nuevo compromiso liguero, quien advirtió que el delantero ha entrenado bien con el grupo esta semana pero no quieren forzarle dándole demasiados minutos.

Por tanto, y ante la baja de Jorge Delgado, lo más lógico es que sea Marcos André el referente ofensivo de los vallisoletanos, mientras que el resto de la alineación mantendría la continuidad, tanto en defensa como en el centro del campo, aunque Lachuer y Canós empiezan a reclamar más protagonismo.

Tras la derrota sufrida el miércoles en el Trofeo Ciudad de Valladolid ante el Estrela da Amadora portugués, en la tanda de penaltis, y con un 2-0 al descanso que remontó el conjunto luso, el Real Valladolid necesita sumar los tres puntos para no descolgarse de lo alto de la tabla y dar alegrías a su gente.

Pero no será fácil ante un rival que, en opinión del entrenador uruguayo, "no precisa muchas situaciones para convertir, lo que le ha hecho uno de los equipos más fuertes como local, con mucho recorrido y juventud" parecido a los blanquivioletas, si bien estos siguen necesitando de muchas ocasiones para conseguir un gol.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enfrente está la Real Sociedad B, con 15 puntos en la zona baja de la tabla, todo lo contrario que el Valladolid, que, con 20, está en la zona noble.

El filial donostiarra llega al partido tras perder en Castalia en un choque de absoluta locura (5-4), lo que supuso un mazazo duro para un equipo que poco a poco se estaba alejando de la zona roja de la tabla.

Los de Jon Ansotegi todavía no han sumado puntos lejos de la capital guipuzcoana, bagaje que les impide salir de abajo. Por el contrario, en Anoeta el equipo todavía no conoce la derrota, con cuatro victorias y tres empates, de manera que la vía para seguir creciendo en la categoría pasa por el feudo txuri urdin.

Esta semana ha sido anómala para la plantilla que dirige Ansotegi debido al partido que jugaron el martes ante el Newcastle en Inglaterra, en la Premier League International Cup (0-0). Varios posibles titulares como Dani Díaz o Marchal jugaron desde inicio, aunque los que más minutos acumulan pudieron descansar en casa.

En cuanto a nombres propios, el técnico de Berriatua recupera a Mikel Rodríguez y Gorka Gorosabel, ambos sancionados ante el Castellón, para enfrentarse a los pucelanos. Y, respecto a las bajas, solo Orobengoa y Lebarbier, ambos de larga duración, se perderán el choque.

Sobre la alineación titular, y teniendo en cuenta lo imprevisible que es Ansotegi, Aitor Fraga apunta a volver a la portería en detrimento de Egoitz Arana. En el centro del campo los descansados Mikel Rodríguez y Gorka Gorosabel podrían sustituir a Eceizabarrena e Ibai Aguirre, y, arriba, Dani Díaz podría volver a ser de la partida gracias a sus buenos minutos en Castalia.

Real Sociedad B: Fraga; Balda, Kita, Beitia, Garro; Carbonell, Mikel Rodríguez, Gorosabel; Astiazarán, Dani Díaz, Carrera.

Real Valladolid: Guilherme; Iván Alejo, Tomeo, David Torres, Guille Bueno; Juric, Ponceau; Peter, Chuki, Amath; Marcos André.