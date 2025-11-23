Espanyol y Sevilla pugnan por tres puntos que les impulsen a zona europea

El cuadro blanquiazul no enciende las alarmas y confía en su calidad y su trabajo para superar a los andaluces en su estadio, donde han logrado trece de los dieciocho puntos que atesoran. El Sevilla, curiosamente, ha sumado más como visitante (9 puntos) que como anfitrión (7) en la presente campaña.

Es el peor momento de los catalanes en cuanto a resultados en esta temporada. El partido contra el Sevilla es una revalida por muchos motivos: el Espanyol llega al choque tras dos derrotas seguidas, repite en casa y lo hace contra uno de grandes del torneo.

En cuanto a la disponibilidad de la plantilla, Manolo González no puede contar con el delantero Javi Puado, con un esguince en la rodilla derecha.

Enfrente está el Sevilla del argentino Matías Almeyda, que llega al RCDE Stadium con el reto de refrendar su recuperación, tras ganar antes del parón liguero a Osasuna (1-0) y cortar una racha de tres derrotas seguidas.

El conjunto sevillista, que irá con menos bajas de las previstas a Barcelona al haber recuperado esta semana a gran parte de los siete jugadores que tenía lesionados, no se pone límites y sabe que rinde mejor a domicilio que en casa y que, en caso de victoria ante el Espanyol, lo adelantaría en la tabla.

Aun así, Almeyda insiste en su mensaje de que necesitan seguir creciendo y de centrarse en el presente, sin mirar otras cotas, como pueden ser los puestos europeos. Su objetivo es "vivir el día a día" e ir "partido a partido" pero sin renunciar nunca a la victoria para ampliar el granero de puntos y consolidarse en la zona media alta.

El Sevilla visita, además, a un rival que se le da 'de cine' y ante el que no ha perdido desde hace casi nueve años, con 8 triunfos y 4 empates en sus doce últimos partidos, pues el Espanyol no le gana desde el 21 de enero de 2017 (3-1). En Cornellá, ha logrado cuatro triunfos y un empate en sus cinco últimos partidos de Liga, el más reciente el 0-2 de la 2024-25.

Los hispalenses afrontan este choque con ambición y la necesidad de mantener la intensidad y la concentración, sobre todo al tener a las puertas el derbi contra el Betis del próximo domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, pero también con dudas, pues Almeyda ha recuperado a cinco lesionados, si bien no todos estarán aptos para este compromiso.

Los recién salidos de lesiones son dos centrales, el brasileño Marcao -que parece que será titular- y el portugués Fábio Cardoso, el medio francés Lucien Agoumé y los delanteros Isaac Romero y el chileno Alexis Sánchez. Los cuatro últimos tienen menos opciones de jugar; y son bajas el lateral Carmona, sancionado, y los defensas Azpilicueta y el galo Nianzou, con distancias dolencias.

Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Dolan, Pol Lozano, Edu Expósito, Pere Milla; Roberto y Kike García.

Sevilla: Vlachodimos; Juanlu, Ramón Martínez, Marcao, Suazo; Mendy, Sow; Januzaj o Gudelj, Peque, Rubén Vargas; Akor Adams.

Árbitro: Miguel Sesma (Comité riojano).

Puestos: Espanyol (6º, 18 puntos), Sevilla (9º, 16 puntos).

El dato: El Sevilla firma cuatro victorias y un empate en sus últimas cinco visitas al Espanyol.

Dolan (Espanyol): "La posición en la que estamos no es una coincidencia".

Almeyda (Sevilla): "Me gusta el apoyo que ha recibido de sus jugadores Manolo González en los malos momentos".

Altas: Isaac Romero y Marcao, tras lesión.

Bajas: Azpilicueta y Nianzou (lesionados) y José Ángel Carmona (sancionado).

Dudas: Alexis Sánchez, Agoumé y Fábio Cardoso, recién salidos de lesiones.