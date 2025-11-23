Florentino Pérez denuncia un "calendario dañino" que castiga con lesiones

"La temporada pasada ganamos dos títulos que seguimos sumando a un palmarés que es único en la historia del fútbol. Competimos hasta final en todas competiciones en una temporada muy dura, con lesiones muy graves que nos impidieron contar con jugadores importantes durante todo el año. En dos años sufrimos cinco roturas de cruzados y muchas bajas de larga duración por un calendario que es cada vez mas dañino para todos los jugadores", lamentó.

"Los internacionales han jugado más de 80 partidos en una temporada que es una auténtica barbaridad, pero nuestra responsabilidad es seguir creciendo. Damos un impulso a la estrategia deportiva con la mezcla de los mejores del mundo con jóvenes talentos que serán estrellas del futuro. Son jugadores madridistas de corazón que aman al Real Madrid. Es clave para que estén con nosotros", añadió.

El máximo mandatario del club blanco expuso las apuestas realizadas para la temporada, comenzando con la llegada como técnico de Xabi Alonso. "Representa los valores del Real Madrid, conoce nuestra casa tras ganarlo todo defendiendo la camiseta y llega tras hacer historia en el Bayer Leverkusen".

Y repasó los jugadores nuevos añadidos al proyecto. "Hemos fichado a grandes jugadores como Trent Alexander-Arnold, con una trayectoria impresionante en uno de los grandes como el Liverpool".

"También damos la bienvenida a Dean Huijsen, un central joven de 20 años que ya es internacional con la selección española y que demuestra un talento muy especial. Como Álvaro Carreras, talento que se formó en nuestra cantera y llega del Benfica que nos dará grandes alegrías", analizó.

Por último, valoró la llegada del argentino Franco Mastantuono. "Es uno de los grandes talentos del fútbol mundial que con 18 años ya es el jugador más joven en debutar con la selección argentina. Se suma a un equipo con Vinícius, premio 'The Best' 2024 o Mbappé, que recibió recientemente la 'Bota de Oro' en su primera temporada en el Real Madrid".

También puso en valor Florentino Pérez la imagen del capitán Dani Carvajal, "uno de nuestros más grandes canteranos que tiene el honor de poseer el récord con seis Copas de Europa".

Y destacó el buen momento deportivo del Real Madrid. "Seguimos construyendo el presente y futuro de un equipo que va líder en LaLiga con un partido menos y en el grupo de cabeza de la Champions. Estamos ilusionados de que con el talento de estos jugadores, alcancemos los objetivos de la temporada".

Florentino Pérez ensalzó el trabajo de cantera que realiza el Real Madrid, con el orgullo de tener "la mejor cantera del mundo", como defendió avalan datos como los 199 futbolistas de la cantera blanca que juegan en ligas profesionales o que un 83% de equipos profesionales del fútbol española tienen a jugadores formados en la ciudad deportiva madridista.