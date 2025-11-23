Isco renueva con el Betis por una temporada más, hasta junio de 2028

"Isco 2028", rezaba la pancarta con una fotografía de grandes dimensiones del mediapunta internacional español, de 33 años y la gran figura del conjunto verdiblanco, quien precisamente volvió a una convocatoria del técnico chileno Manuel Pellegrini para el encuentro ante los gerundenses, tres meses y medio después de su nueva grave lesión de peroné sufrida en la pretemporada.

El futbolista malagueño, quien tenía contrato hasta 2027, llegó a la disciplina del Betis en el verano de 2023 y su gran rendimiento, además de su liderazgo en el vestuario, le han convertido en un referente y en la estrella y guía de la plantilla del equipo del barrio de Heliópolis, con el que, desde su llegada tras un fugaz paso por el Sevilla, ha jugado 69 partidos oficiales.

En ellos, el 'mago' de Arroyo de la Miel (Benalmádena) ha anotado 21 goles y repartido 18 asistencias, en dos temporadas en las que el Betis logró sendas clasificaciones para competiciones continentales y llegó a disputar la primera final europea de su la historia, la de la Liga Conferencia perdida el pasado mayo ante el Chelsea inglés.

Los grandes números de Isco con el Betis, a pesar de sus dos graves lesiones de peroné sufridas en mayo de 2024 y el pasado agosto, le sirvieron, además, para regresar a una citación de la selección española el pasado junio, después de seis años de ausencia, destacó en un comunicado el club verdiblanco.

Hace diez días, el capitán del Real Betis declaró que faltaba "poco" para que quedara rubricado su renovación hasta junio de 2028 con el club sevillano y dijo que tenía "ganas" de que se concretara, porque desea "jugar en el campo nuevo", una vez se construya en nuevo Benito Villamarín.

Isco hizo estas declaraciones en el marco del XXII Festival de Cine Europeo de Sevilla, en la presentación del documental 'En silencio', escrito y dirigido por su esposa, Sara Sálamo, y que versa sobre el proceso vivido por el futbolista malagueño entre una grave lesión sufrida en mayo de 2024 y su regreso un año después a la selección nacional.