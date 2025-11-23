La afición del Palmeiras arma una gran fiesta para el equipo antes de viajar a Lima

Los hinchas verdiblancos se concentraron a las puertas del centro de entrenamiento del club brasileño, en la ciudad de São Paulo, donde desplegaron multitud de banderas gigantes, cantaron al ritmo de una comparsa y encendieron bengalas.

Sin embargo, el plantel dirigido por el portugués Abel Ferreira no viajará directamente a la capital peruana.

El lunes embarcará rumbo a Porto Alegre, donde al día siguiente se medirá al Gremio, en la antepenúltima jornada del Campeonato Brasileño, para después sí volar hacia Lima.

El conjunto paulista encara esta semana decisiva lejos de su mejor versión.

Este sábado, cedió un empate sin goles en casa ante Fluminense y vio al Flamengo ampliar su ventaja como líder de la Liga hasta los cuatro puntos, después de que los de Filipe Luís golearan 3-0 al Red Bull Bragantino en el Maracaná de Río de Janeiro.

Ferreira reconoció en la rueda de prensa pospartido que la Liga está prácticamente sentenciada para el Flamengo.

"El campeonato está decidido", aseveró.

Más preocupante es la sequía goleadora del equipo en el momento más decisivo de la temporada.

No marca un gol desde hace 340 minutos, es decir, tres partidos y medio. Se quedó a cero ante Santos, Vitória y Fluminense. El último en anotar fue Vitor Roque, exjugador de Barcelona y Real Betis, en la primera mitad del partido contra Mirassol.

Además, no gana desde el pasado 6 de noviembre, cuando derrotó al Santos de Neymar en casa por 2-0. Desde entonces, dos derrotas y dos empates que han encendido todas las alertas en el vestuario.

En esa situación buscará ante el Flamengo su cuarto título de Libertadores, tras vencer en las ediciones de 1999, 2020 y 2021.