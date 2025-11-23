Fútbol Internacional
23 de noviembre de 2025 - 00:01

Lanús y Atlético Mineiro decidirán en los penaltis el título de la Copa Sudamericana

Asunción, 22 nov (EFE).- Lanús y Atlético Mineiro decidirán en los lanzamientos desde el punto penal el título de la Copa Sudamericana 2025 en el estadio Defensores del Chaco de Asunción (Paraguay), tras igualar este sábado sin goles en el alargue.

Por EFE