23 de noviembre de 2025 - 19:20
Llorente sintió “molestias” y “queda pendiente de valoración definitiva” de los médicos
Getafe (Madrid), 23 nov (EFE).- Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid, sintió este domingo “unas molestias” en el inicio del partido contra el Getafe, por lo que fue sustituido en el minuto 14, y “queda pendiente de la valoración definitiva de los servicios médicos”, según informó el club en sus canales oficiales.
Las pruebas determinarán el alcance exacto de la lesión del futbolista internacional español, cambiado por Antoine Griezmann, con lo que, por ahora, es seria duda para el encuentro de este miércoles en la Liga de Campeones contra el Inter de Milán en el Metropolitano.