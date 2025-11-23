Molina, novedad en el once de Simeone; Djené regresa a la alineación de Bordalás

Getafe (Madrid), 23 nov (EFE).- Nahuel Molina, futbolista internacional argentino del Atlético de Madrid, es la novedad inesperada en el once inicial de Diego Simeone para el partido de este domingo contra el Getafe, sin Alexander Sorloth ni Thiago Almada, mientras que José Bordalás, técnico azulón, recupera a Djené Dakonam para formar una defensa con tres centrales.