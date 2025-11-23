Molina, novedad en el once de Simeone; Djené regresa a la alineación de Bordalás

El conjunto rojiblanco sale con Juan Musso, en la portería; Nahuel Molina, Marcos Llorente, José María Giménez, Clement Lenglet y Matteo Ruggeri, en la defensa; Pablo Barrios, Koke Resurrección, Álex Baena y Nico González, en el medio campo; y Julián Alvarez, en la delantera, a la espera de cuál es la colocación exacta sobre el campo.
El Getafe empieza con David Soria; Juan Iglesias, Abdel Abqar, Djené Dakonam, Domingos Duarte, Diego Rico; Mario Martín, Luis Milla, Mauro Arambarri, Adrián Liso; y Borja Mayoral.