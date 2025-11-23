Fútbol Internacional
23 de noviembre de 2025 - 13:35

Molina, novedad en el once de Simeone; Djené regresa a la alineación de Bordalás

Getafe (Madrid), 23 nov (EFE).- Nahuel Molina, futbolista internacional argentino del Atlético de Madrid, es la novedad inesperada en el once inicial de Diego Simeone para el partido de este domingo contra el Getafe, sin Alexander Sorloth ni Thiago Almada, mientras que José Bordalás, técnico azulón, recupera a Djené Dakonam para formar una defensa con tres centrales.

Por EFE

El conjunto rojiblanco sale con Juan Musso, en la portería; Nahuel Molina, Marcos Llorente, José María Giménez, Clement Lenglet y Matteo Ruggeri, en la defensa; Pablo Barrios, Koke Resurrección, Álex Baena y Nico González, en el medio campo; y Julián Alvarez, en la delantera, a la espera de cuál es la colocación exacta sobre el campo.

El Getafe empieza con David Soria; Juan Iglesias, Abdel Abqar, Djené Dakonam, Domingos Duarte, Diego Rico; Mario Martín, Luis Milla, Mauro Arambarri, Adrián Liso; y Borja Mayoral.