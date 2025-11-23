Fútbol Internacional
Santi Cazorla, gran novedad del Real Oviedo para recibir al Rayo Vallecano

Oviedo, 23 nov (EFE).- Santi Cazorla, capitán del Real Oviedo, regresa este sábado tras casi dos meses lesionado y será titular frente a un Rayo Vallecano con dos novedades con respecto a la jornada anterior.

Por EFE

Santi Cazorla por Alberto Reina, es el único cambio que Luis Carrión introduce en su Real Oviedo, sacando un once conformado por Escandell; Nacho Vidal, Costas, Carmo, Javi López; Colombatto, Dendoncker; Viñas, Santi Cazorla, Ilyas Chaira; Rondón.

La otra duda en el Real Oviedo estaba en si el uruguayo Fede Viñas iba a repetir en la banda derecha, ya que durante la semana parecía que Hassan iba a recuperar su puesto como extremo carbayón, aunque Carrión no ha querido tocar su ataque.

Por su parte, el entrenador del Rayo, Iñigo Pérez, suple al lesionado Pedro Díaz con Camello en la punta de ataque y apuesta por Óscar Valentín en detrimento de Ciss, siendo el once el formado por Batalla; Ratiu, Mendy, Lejeune, Chavarría; Unai López, Valentín; Isi, De Frutos, Álvaro García; Camello.