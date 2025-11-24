Cucurella: "Lo de mañana no es un Lamine contra Cucurella"

El lateral español habló este lunes ante los medios de comunicación en Stamford Bridge y muchas de las preguntas fueron sobre su rivalidad con Lamine Yamal, su compañero en la selección, pero rival este martes.

"Siempre es difícil jugar con esta clase de futbolistas, pero lo de mañana no es un Lamine contra Cucurella. Daremos nuestra mejor versión para parar a Lamine y al resto del Barcelona", comentó el futbolista del Chelsea.

"La clave será quitarles el balón, ellos quieren siempre someterte, tenerte cerca de tu área. Y también el tema físico, los duelos, si ganamos esos primeros balones tendremos muchas posibilidades de ganar el partido".

Preguntado sobre cuál es el jugador que más le ha sorprendido del Barcelona de Hansi Flick, Cucurella se quedó con Pedri.

"El jugador que más me ha sorprendido es Pedri. es un gran jugador, pero la pasada temporada y este está a un nivel impresionante. En la selección ya veía que era un jugador diferente. Él siempre quiere la pelota, es muy difícil quitarle el balón, es una pieza muy importante en este Barcelona. Le van a echar de menos, pero si no juega Pedri habrá otro gran jugador".

Además, comparó al extremo español con Estevao, la estrella de 18 años que está destacando este curso en el Chelsea.

"Ambos son jugadores muy especiales, siempre quieren la pelota, encarar, son este tipo de jugadores que pueden definir partidos. La diferencia es que Lamine ha estado jugando dos tres temporadas en Europa y para Estevao es la primera. Son personas muy felices que siempre tienen una sonrisa en la cara".

Este Chelsea es campeón del mundo y de la Conference League y llegan a este encuentro como segundos en la Premier League solo por detrás el Arsenal.

"Tenemos una gran oportunidad (de ganar títulos), pero esto solo son tres puntos. No tenemos que olvidar que solo estamos en noviembre y que queda mucho tiempo por delante. Cuando perdimos dos partidos hace tres o cuatro semanas decían que no éramos muy buenos y ahora dicen que podemos ganar títulos. Hace dos semanas no éramos los peores ni ahora somos los mejores".

El lateral izquierdo recordó su pasado en el Barcelona y subrayó que no se arrepiente de no haber triunfado allí.

"Es un partido muy especial para mí y para mi familia. Jugué contra ellos hace muchos años, pero ahora es en la Champions. Los Chelsea-Barcelona siempre han sido gran partidos. Ojalá mañana lo sea también y nos quedemos los tres puntos. Creo que será un partido muy vistoso para los aficionados".

"Creo que ahora estoy a un gran nivel, tengo mucha confianza, tenemos un gran equipo No pienso en lo porque quizás si me hubiera quedado no allí no habría tenido las oportunidades que he tenido y los trofeos que he ganado. Las cosas pasan por una razón y estoy muy contento con mi carrera".