El Athletic visita necesitado a un Slavia también obligado a ganar

Ambos equipos han llegado al ecuador de la fase liiga de la máxima competición continental fuera de las 24 primeras posiciones que permiten seguir en competición, el conjunto español con tres puntos sumados y a uno de los cuatro que ahora darían el billete a los dieciseisavos de final y el checo, tras haber logrado apenas dos empates en los cuatro partidos jugados.

En esa situación que empieza a ser casi límite, porque el próximo rival de los 'leones' será el PSG en San Mamés, el conjunto rojiblanco viaja a Chequia deprimido por la goleada recibida el sábado en LaLiga en San Mamés. Un inapelable 4-0 que ahondó en la falta de gol que están sufriendo este año los de Ernesto Valverde y que remató una expulsión a Oihan Sancet, después de una entrada del navarro a Fermín López, que tuvo difícil explicación.

Tras esa roja, como no podrá jugar el sábado en Valencia frente al Levante, a Sancet se le espera titular mañana en el Fortuna Arena, donde la duda es si Valverde optará por refrescar al equipo tres días después de un choque que venía precedido de un parón liguero de dos semanas o si, ante la importancia del encuentro, optará por mantener al bloque titular.

Sea como fuere, también parece que saldrá de inicio Iñigo Ruiz de Galarreta, asimismo baja contra el Levante por haber cumplido ciclo de amarillas ante el Barça.

Junto a dos de los jugadores en principio llamados a elevar el nivel de juego del equipo, se presume a Unai Simón bajo palos, a Mikel Jauregizar junto a Galarreta en el doble pivote y a Gorka Guruzeta arriba.

También se espera a Nico Williams y a Alex Berenguer, éste supliendo la baja de un Iñaki Williams aún sin recuperar de la lesión muscular severa que le ha hecho perderse los últimos cinco partidos.

En defensa es posible algún cambio como el de Jesús Areso por Andoni Gorosabel en el lateral derecho y el de Aitor Paredes por Dani Vivián o Aymeric Laporte en el centro. Menos probable es que no salga de inicio el indiscutible Yuri Berchiche. Si no lo hace, Iñigo Lekue, capitán en ausencia de Iñaki Williams, parece con más opciones que Adama Boiro.

Enfrente, el Athletic tendrá un Slavia también al límite al que conoce de la temporada pasada y que buscará su primer triunfo en el torneo tras sumar dos empates, en casa con el Bodo Glimt (2-2) y en Bérgamo con el Atalanta (0-0), y encajar claras derrotas frente al Inter (3-0) y al Arsenal (0-3).

Uno de los caminos del conjunto checo para lograr esa primera victoria sería repetir el juego arrollador que realizó la temporada en San Mamés, aunque añadiéndole pegada porque al final acabó cayendo por un gol de Nico Williams y no haber sido capaz de marcar al destacado ese día Julen Agirrezabala.

El Slavia fue de los mejores equipos, si no el mejor, que pasó la temporada pasada por 'La Catedral', y mañana llega al choque como líder de la liga de su país, por delante del vecino y gran rival Sparta. Lo que parece avanzar dificultades a los leones ante rivales conocidos como el técnico Jindrich Trpisovsky, en su novena temporada en el Slavia, y jugadores como el capitán Lukas Provod, el centrocampista Christos Zafeiris o el delantero Tomas Chory.

Al conjunto praguense, como al bilbaíno, le apremia la clasificación y el calendario, ya que tras el choque de mañana visitará al Tottenham, recibirá al Barcelona y acabará la Fase de Liga en Chipre contra el Pafos. Una última cita de cara a la cual su objetivo es llegar vivo y para ello ganar al Athletic le es prácticamente obligado.

Al Slavia, no obstante, le animan el liderato y el invicto que mantiene en la liga de su país, donde suma 10 victorias y 6 empates en las 16 primeras jornadas y mantiene dos puntos de ventaja sobre su gran rival, el Sparta. En la última jornada se impuso al Bohemians 1905 por 3-1 con tantos de Chory, Provod y un tanto en propia puerta del equipo visitante.

La de mañana será la tercera visita del Athletic a Praga tras dos anteriores al Sparta saldadas con derrota. La primera fue un 2-0 en la ida de la primera ronda de la Copa de Ferias de 1970 y la segunda, con el argentino Marcelo Bielsa en el banquillo, un 3-1 en la fase de grupos de la Liga Europa el 4 de octubre de 2012.

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Paredes, Laporte, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

Slavia Praga: Markovic; Vicek, Chaloupek, Zima; Moses, Zaferis, Sadiek, Mbodji; Provod, Chory y Sanyang.

Puestos: Slavia (30º, 2 puntos); Athletic (27º, 3 puntos).