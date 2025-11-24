El Rayo Vallecano echa el cerrojo a su portería

El equipo madrileño atraviesa un buen momento deportivo y de resultados. Octubre y noviembre han sido dos meses buenos y, en este tramo de la temporada, ha disputado nueve partidos entre Liga, Copa del Rey y Liga Conferencia con solo una derrota, seis victorias y dos empates.

De este periodo es especialmente destacado el bagaje defensivo de las últimas seis jornadas de Liga, en las que ha logrado mantener la portería a cero en cinco de los seis partidos con victorias ante la Real Sociedad (0-1), Levante (0-3) y Alavés (1-0), empates con Real Madrid (0-0) y Oviedo (0-0) y una sola derrota frente al Villarreal (4-0).

La irrupción de Nobel Mendy como pareja del francés Florian Lejeune en el centro de la zaga le ha dado un plus al equipo de Iñigo Pérez, que parece haber puesto una muralla defensiva. El joven senegalés, de 21 años, comenzó lesionado y debutó en la jornada nueve ante el Levante. Desde entonces, en Liga, está siendo titular, ganándose la confianza de su técnico con sus actuaciones.

El Rayo ha sumado once puntos de los últimos dieciocho posibles en Liga y, con 16, se mantiene a dos de Europa y cinco por encima del descenso.

Este buen momento deportivo del Rayo le permite afrontar con optimismo un tramo que se antoja especialmente duro con cuatro partidos de Liga, tres de Liga Conferencia y uno de Copa del Rey hasta el parón navideño.