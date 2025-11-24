FIFA y Fondo Saudí para Desarrollo asignarán mil millones$ a préstamo para instalaciones

El acuerdo demuestra, según la FIFA, el compromiso común de ayudar como parte de un plan general encaminado a la promoción del desarrollo económico y social y el programa dará prioridad a los países en desarrollo y a sus respectivas federaciones miembro, con el objetivo de ayudarles a invertir en instalaciones que contribuyan al crecimiento, generen oportunidades y fomenten la participación en todos los niveles.

La colaboración pretende ayudar a los gobiernos nacionales a diseñar, financiar y construir sedes polideportivas modernas que cumplan los estándares internacionales y se conviertan en espacios en torno a los cuales pueda desarrollarse la inclusión, la educación y la vida comunitaria.

Las nuevas instalaciones crearán empleos, fomentarán las empresas locales y reforzarán la cohesión social, ya que ofrecerán espacios seguros y modernos donde los jóvenes podrán reunirse, entrenar y competir.

La FIFA recordó que según informes independientes se estima que la economía deportiva aporta cerca del 2 % del PIB mundial, destacando su creciente relevancia como motor del desarrollo comunitario, laboral y turístico, a la vez que apuntó que con 211 federaciones miembro en todo el mundo "las disparidades siguen siendo considerables entre los países que disponen de instalaciones de primer nivel y aquellos que no".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que "la labor de la FIFA es desarrollar el fútbol en todo el planeta" y que muchas de sus federaciones "necesitan apoyo adicional para contar con las infraestructuras necesarias para albergar competiciones".

"Este acuerdo marca un paso decisivo con miras a garantizar que nuestras federaciones miembro dispongan de las instalaciones necesarias para hacer que el fútbol sea realmente global", afirmó.

El sultán bin Abdulrahman Al-Marshad, director ejecutivo del Fondo Saudí para el Desarrollo, remarcó que "el deporte es más que una competición, es un catalizador para el desarrollo y la inclusión".

"Gracias a la financiación en condiciones favorables, ayudamos a los países a construir las infraestructuras necesarias para aprovechar su potencial, dotar a los jóvenes de herramientas y fortalecer a la sociedad en beneficio de las generaciones venideras", añadió.