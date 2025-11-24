Jadson Viera prepara a Nacional para la segunda final: "Estamos con mucha confianza"

En una conferencia de prensa llevada a cabo en la ciudad deportiva de Los Céspedes, el director técnico valoró que los segundos 90 minutos se jugarán en el estadio Gran Parque Central y solo con público del equipo local.

"Estamos con mucha confianza", indicó Viera, quien detalló que lo tiene preocupado el hecho de planificar bien la semana y el próximo partido, en el que el Tricolor podría conquistar un título que ganó por última vez en la temporada 2022.

En ese sentido, dijo que está dedicando prácticamente todo su tiempo a eso e hizo hincapié en lo mucho que está disfrutando trabajar en Nacional, club al que llegó cuando apenas quedaba dos fechas para el final del Torneo Clausura.

Viera también habló del encuentro de este domingo, que acabó igualado 2-2 luego de que Peñarol remontara el 0-2 en contra con el que el Tricolor se había puesto en ventaja, gracias a las anotaciones de Juan Cruz de los Santos y Gonzalo Carneiro.

El entrenador lamentó el gol en el final de la primera parte con el que Peñarol descontó, aunque resaltó que su equipo jugó bien y dijo que su grupo "está comprometido".

"El primer tiempo de ayer confirmó un montón de cosas", puntualizó Viera, quien destacó que el primer juego de las finales tuvo un tiempo para cada equipo.

Este domingo, Peñarol y Nacional igualaron 2-2 en el juego de ida. De los Santos y Carneiro anotaron para el visitante, mientras que Matías Arezo y Leonardo Fernández lo hicieron para el local.

El próximo 30 de noviembre a las 16:30 hora local (19:30 GMT), los dos equipos más grandes de Uruguay volverán a verse las caras, esta vez en el Gran Parque Central.

Expulsados en el juego de ida, el aurinegro Javier Méndez y el tricolor Lucas Villalba se perderán la revancha.