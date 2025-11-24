Maresca: "El Barcelona de Flick es un equipo espectacular"

"El Barcelona de (Hansi) Flick es un equipo espectacular. Siempre que lo veo pienso que puedo aprender cosas sobre cómo atacan y cómo defienden. La defensa le dio la posibilidad de ganar la Liga y llegar a unas semifinales de Liga de Campeones. Hacen las cosas muy bien. Es un equipo que siempre quiere la iniciativa y el balón", expresó Maresca en la previa del encuentro ante el conjunto blaugrana de competición europea, que tendrá lugar este martes en Stamford Bridge.

"Tiene muchas armas en ataque como Lamine Yamal, Robert Lewandoski, Ferran Torres. Meten muchos goles y necesitamos un buen balance tanto en ataque como en defensa. Es cierto que no se puede comparar con el fútbol que hacía el Barcelona de Pep Guardiola. Pep cambió el fútbol porque todo el mundo quería jugar como él", añadió el italiano, que reconoció que si Pedri no juega por lesión "pierde el fútbol".

Tanto el Chelsea, vigente campeón del Mundial de Clubes que cuenta con la baja de Cole Palmer, como el Barcelona, llegan al encuentro con siete puntos cada uno y posicionados en la undécima y duodécima posición, respectivamente.

Sobre Marc Cucurrela, lateral de los 'blues' que se emparejará con Lamine Yamal en la banda, el técnico italiano se deshizo en elogios: "Marc nos da una ventaja. Desde que llegó a este club su nivel ha sido impresionante y estamos encantados con él".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Maresca, que aseguró que Lewandowski hace lo "más difícil del fútbol, que es marcar goles", no descartó en un futuro entrenar en la liga española y recordó el gol que le metió al Barcelona con el Sevilla en la final de la Supercopa que se llevaría el conjunto andaluz.