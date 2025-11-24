Nico Serrano se suma a la baja de Iñaki Williams para mañana en Praga

Nico Serrano sufre "una sobrecarga en la musculatura isquiosural de su pierna izquierda" de la que queda "pendiente de evolución" que le impide jugar mañana y le hace sumarse a las cinco bajas conocidas en el equipo rojiblanco.

Esas cinco bajas eran las de Iñaki Williams, quien todavía se está recuperando de una lesión muscular severa que le obligó a perderse los cinco últimos partidos de su equipo; la de Urko Izeta, que no está inscrito en Champions League; y las de larga duración. Estas son las de los lesionados de gravedad Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz, y la de Yeray Álvarez, sancionado por la UEFA hasta abril.

Por lo demás, Valverde incluyó en la citación a los jóvenes Mikel Santos y Asier Hierro. Santos es el tercer portero en todos los viajes europeos y Hierro un joven ariete (20 años) que ya debutó como 'león' en el partido anterior de Champions ante el Newcastle en St James' Park.

En ese encuentro en Inglaterra debutó también el juvenil Selton Sánchez (18 años), quien desde entonces se mantiene en las convocatorias y hasta fue titular ante el Oviedo hace dos jornadas.

Así, los 23 jugadores del Athletic que viajan a Praga son Unai Simón; Areso, Vivián, Laporte, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, Nico Williams; Guruzeta; Padilla, Santos, Gorosabel, Paredes, Lekue, Adama, Rego, Vesga, Robert Navarro, Selton, Unai Gómez y Hierro EFE