Oblak y Giuliano siguen al margen; Llorente, pendiente de pruebas

Ni el guardameta esloveno, que sufrió un golpe en la rodilla derecha hace nueve días con su selección frente a Kosovo, ni el internacional argentino, con unas molestias musculares desde el pasado jueves, participaron en el triunfo por 0-1 de este domingo en el Coliseum, en el que ambos vieron a su equipo desde la grada.

Y ninguno de los dos se ejercitó tampoco con el grupo en la sesión matutina de este lunes, con Oblak en el gimnasio, como toda la pasada semana, y con Giuliano con trabajo específico para su puesta a punto al margen del grupo en un campo anexo, antes del inicio del entrenamiento del grueso de la plantilla en Majadahonda.

A los dos, todavía en duda, se les espera aptos para el encuentro del miércoles contra el Inter en el Metropolitano, en la quinta jornada de la Liga de Campeones, en la que Marcos Llorente tiene más complicado llegar por las molestias que sintió en Getafe y que obligaron a su sustitución a los 14 minutos de juego.

El internacional español, indiscutible en el esquema titular de Simeone, está pendiente de las pruebas médicas que determinarán el alcance exacto de su lesión y sus posibilidades no solo de estar listo para el duelo contra el Inter, sino también a los próximos contra el Oviedo y el Barcelona.

A la espera de ello, la única baja confirmada para el encuentro de este miércoles es Robin Le Normand, por la lesión de alto grado en la cápsula posterior de la rodilla izquierda, sufrida hace tres semanas frente al Union Saint-Gilloise.