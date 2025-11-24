Palmer vuelve a entrenarse, pero no estará contra el Barcelona

El mediapunta 'blue' ha utilizado una bota protectora para acelerar la recuperación de esta inesperada lesión y participó este lunes en el primer entrenamiento junto al resto de sus compañeros.

Palmer, sin embargo, está descartado para medirse este martes al Barcelona en la Liga de Campeones y es duda más que seria para el fin de semana contra el Arsenal.

Aunque Enzo Maresca, su técnico, no quiso descartarlo del todo para este fin de semana y manifestó que a día de hoy todo apunta que no será de la partida tampoco contra los 'Gunners'.

Además de la baja de Palmer, Maresca tampoco podrá contar con los lesionados Romeo Lavia y Levi Colwill, con el suspendido por dopaje Mikhailo Mudryk y con Axel Disasi y Raheem Sterling, que están apartados.

