Raphinha: "Lo he pasado muy mal con la lesión, han sido momentos complicados"

"Lo pasé muy mal, han sido momentos complicados. Quiero estar jugando en el campo y estar dos meses fuera sin jugar es complicado. Estar tanto tiempo parado es complicado y me ha costado mucho. Espero poder volver a jugar en este estadio, ayudar en los minutos que esté en el campo y ayudar al equipo. Necesito ritmo de juego y espero rápidamente recuperar mi mejor versión", expresó el brasileño en la previa del encuentro ante el Chelsea de competición europea, que tendrá lugar este martes en Stamford Bridge.

"He echado mucho más de menos al equipo que ellos a mí. Soy una persona que busca lo mejor en el campo tanto defensiva como ofensivamente. Soy el pesado del equipo que siempre está exigiendo a los chicos porque sé que tienen calidad. Soy una persona que intenta ayudar a todos y si doy lo mejor de mí podré exigir más al equipo", añadió.

El brasileño, que ya está recuperado de la lesión que le tuvo de baja casi dos meses, jugó diez minutos este fin de semana en el triunfo contra el Athletic Club de Bilbao, pero Raphinha reconoció que se precipitó en la vuelta, al que estimaron tres semanas de baja que después se alargaron y asumió la responsabilidad.

"Puede ser que sí que hubieran errores. He tenido dos recaídas y puedo asumir la responsabilidad", sentenció.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tanto el Chelsea, vigente campeón del Mundial de Clubes que cuenta con la baja de Cole Palmer, como el Barcelona, con la ausencia de Pedri, llegan al encuentro con siete puntos cada uno y posicionados en la undécima y duodécima posición respectivamente.

El brasileño, que ha metido 16 goles en los últimos 17 partidos de Liga de Campeones, recalcó que el objetivo del equipo siempre es ganar la Liga de Campeones y reconoció que el de mañana será un partido muy especial.

"Siempre he dicho que el objetivo principal de este club es ganar la 'Champions'. Desde que estoy aquí siempre ha sido nuestra meta. El año pasado nos quedamos a las puertas de la final, pero este año veo al equipo más maduro y si nos enfrentamos a los mismos desafíos, los podremos enfrentar mejor. Haremos todo por ganarla", afirmó.

Sobre su compatriota Estevao, Raphinha se deshizo en elogios: "Junto con Lamine Yamal, van a tener una gran carrera y serán los mejores futbolistas del mundo. Trabajo con Lamine en el club y con Estevao en la selección y tienen mucho talento. Estoy seguro que van a volar en los próximos años".