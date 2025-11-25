André Jardine descarta que su América sea favorito sobre el Monterrey de Sergio Ramos

"No podemos decir que somos favoritos, Monterrey es un equipo con grandes jugadores como Sergio Ramos y Sergio Canales, además tiene un excelente cuerpo técnico que encabeza Torrent. Será un partido entre dos equipos de jerarquía en un campo complicado", afirmó el técnico.

Jardine se refirió al encuentro de ida de los cuartos de final del miércoles en el que sus Águilas visitarán al Monterrey que dirige el español DomenecTorrent, equipo ante el que tendrán que emplearse al máximo si quieren avanzar a las semifinales.

"Al Monterrey lo respetamos como rival, pero nosotros somos fuertes en liguilla, estamos acostumbrados a este tipo de partidos y debemos hacerlo sentir. Vamos a necesitar de toda nuestra exigencia y 'hambre' que tenemos para traer un buen resultado de una cancha hermosa que seguramente estará llena", señaló.

El estratega reconoció la ventaja que tiene su equipo de cerrar la serie el próximo sábado en casa, en el estadio de Ciudad de los Deportes, aunque aceptó que su equipo extraña jugar en el Estadio Azteca, en remodelación para albergar el Mundial 2026.

"Hemos aprendido a ser fuertes en el estadio 'azulcrema'. El factor local es un punto grande a nuestro a favor, así es en todas las ligas del mundo, aunque debemos decir que nos sigue haciendo falta el Estadio Azteca", subrayó sobre el juego de vuelta de los cuartos de final programado para el próximo sábado.

A pesar de tener como hogar esta sede alterna, el América terminó el Apertura como el mejor equipo local, con siete triunfos y solo una derrota.

André Jardine también negó que su equipo tenga ventaja sobre Monterrey por acumular tres títulos y una final perdida en las recientes cuatro fases finales de la liga MX.

"El pasado no te garantiza nada. Tenemos buenos recuerdos de las liguillas anteriores, pero eso no pesa ahora. Debemos mostrar nuestra mejor versión, estar concentrados. Mirar al frente da angustia de lo que está por venir, así que debemos centrarnos en el presente y no nos preocupamos por el mañana", concluyó.