Chivu: “Deseo tener una carrera tan importante como la de Simeone”

“Su historial, todo lo que hizo para el fútbol, tanto en Italia como la selección argentina… Me enfrenté a él como jugador, cuando él empezó como entrenador del Catania. Y en esa temporada yo lo admiraba y me fijaba mucho en él, porque siempre me gustó como jugador. Y como entrenador siempre transmitió sus ideas desde el principio”, destacó.

“Me crucé con él en Libia (en un partido amistoso esta campaña), lo saludé antes del partido, me dijo unas bonitas palabras, también bromeamos. Tiene más experiencia que yo. Yo todavía tengo el pelo negro, pero no será por mucho tiempo. Deseo tener una carrera tan importante como la suya”, resaltó en rueda de prensa en el Metropolitano, donde apuntó que no se siente “ni mejor ni inferior” a Simeone y los grandes técnicos.

Chivu ve “confianza, mucha determinación y muchas ganas” a su equipo, pese a la derrota por 0-1 del pasado domingo contra el Milan.

“Tenemos un partido importante contra el Atlético, sabemos lo difícil que es competir aquí y queremos proponer todo lo bueno que hemos hecho estas últimas semanas”, aseguró.

“Por costumbre, yo veo el vaso medio lleno y añado cosas. Pero no es la mitad del vaso. El vaso ya se llenó”, continuó el técnico, que admitió que a su equipo le ha costado sacar buenos resultados contra los grandes rivales de la Serie A en esta campaña: “Nos falta algo, porque en los duelos directos recogimos poco, aparte del Roma”.

Y destacó al Atlético entre los aspirantes a la Champions: “Por lo que demostraron en los últimos años y en la Champions con Simeone, es un equipo con la calidad necesaria para llegar lo más lejos posible”.