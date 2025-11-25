25 de noviembre de 2025 - 17:55
El Athletic no encuentra premio a su buena primera parte en Praga (0-0)
Redacción deportes, 25 nov (EFE).- El Athletic Club empata sin goles al descanso del partido de la quinta jornada de la Liga de Campeones que le enfrenta al Slavia Praga en el Fortuna Arena de la capital checa tras una primera mitad en la que no encontró premio a unos buenos 45 minutos.
El equipo rojiblanco dispuso de un par de buenas ocasiones en las botas de Oihan Sancet en el tramo inicial.
En la primera, muy clara, el navarro empalmó en el punto de penalti un centro de Gorka Guruzeta, pero estrelló el balón en el cuerpo de Stanek. Cinco minutos más tarde, en el 11, lo intentó desde el borde del área, pero el disparo se le fue por encima del larguero.