Fútbol Internacional
25 de noviembre de 2025 - 14:25

El brasileño Caio Vidal amplía hasta 2029 su contrato con el Ludogorets

Vigo, 25 nov (EFE).- El extremo brasileño Caio Vidal amplió hasta junio de 2029 su contrato con el Ludogorets Razgrad, equipo búlgaro al que visita este jueves el Celta en la quinta jornada de la Liga Europa.

Por EFE

“Me siento genial en el Ludogorets”, manifestó Vidal, quien ve a su equipo “al alza” y está convencido de que estarán en la pelea por el título de Liga “hasta el final”.

El jugador brasileño se incorporó al Ludogorets en febrero de 2023 procedente del Bahía de su país. Hasta la fecha, ha disputado 132 partidos con “Las Aguilas” en todas las competiciones, marcando 21 goles y dando 13 asistencias.

La semana pasada, el portero neerlandés Sergio Padt y el delantero suizo Kwadwo Duah también habían ampliado su vinculación con el Ludogorets.