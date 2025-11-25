El colombiano Kevin Medina da el susto tras recibir un balonazo en la cara

En el minuto 51, el escocés Scott McTominay sacó un disparo potente desde la frontal del área que impactó violentamente en la cara de Medina, que cayó desplomado al suelo inmediatamente.

El colegiado interrumpió al momento el juego y las asistencias ingresaron en el terreno de juego ante el nerviosismo de jugadores de ambos equipos.

Tras unos segundos de incertidumbre, Medina, que pareció haber perdido el conocimiento, se levantó por su propio pie y tranquilizó al Maradona, que brindó una sonora ovación.

Pese a que los médicos del club pidieron el cambio, fue el propio jugador el que pidió continuar en el campo. Apenas 5 minutos después, el colombiano, visiblemente afectado por el golpe, reafirmó su decisión de continuar en el verde y se negó a ser sustituido.

