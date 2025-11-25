El sorprendente Midtjylland amenaza al Roma; Feyenoord-Celtic, históricos en peligro

El Roma tratará de conseguir su victoria 100 en esta competición y la primera de la presente campaña europea en casa, ya que sus dos triunfos los para ha logrado en Niza y Glasgow, mientras que en casa ha caído sorprendentemente ante Lille y Viktoria Plzen.

El Midtjylland llega como una amenaza más que seria para el cuadro romano dispuesto a darle un nuevo disgusto y obtener su quinto triunfo que ya le dejaría con el pase asegurado sin tener que acudir al 'play off'. Para el conjunto danés este partido es un reto con un premio excelso.

El Feyenoord y el Celtic, dos equipos laureados del fútbol continental que se enfrentaron en la final de la Copa de Europa de 1970, no han encontrado el camino adecuado en esta Liga Europa. Navegan zozobrantes, con tan solo un triunfo en su cuenta y fuera provisionalmente de la clasificación.

No obstante, no son los únicos históricos en apuros. El Rangers, colista sin puntos aún, recibe en Ibrox al competitivo Braga, quinto clasificado; y el Nottingham, que está en el filo tras sumar cuatro puntos en los dos últimos partidos, se mide en casa al Malmó crecido por su gran triunfo en Anfield ante el Liverpool y con el recuerdo de su triunfo ante el bloque nórdico en la final de la Copa de Europa de 1979.

El Oporto, instalado en la zona intermedia con siete puntos, quiere reencontrarse con la victoria europea en Do Dragao después de dos partidos sin lograrlo, a costa del Niza, el otro equipo que aún no ha puntuado; mientras que el Fenerbahce, con el mismo balance que el cuadro luso, probará la fiabilidad del también sorprendente Ferencvaros, tercero a dos puntos del Midtjylland e igualado con el Friburgo, que visitará otro invicto, el Viktoria Plzen.

Los representantes españoles tratarán de dar continuidad a su escalada. El Celta, que está en una fase de clara progresión tras ganar los tres partidos previos, visita al Ludogorets, un encuentro clave para darle continuidad a esa tendencia y asentarse en la zona alta, a la que quiere llegar el Betis si gana un partido sobre el papel sencillo en La Cartuja ante el Utrecht, sumido en la parte baja con tan solo un punto y un gol a su favor.

- Programa de la 5ª jornada (Jueves 27):