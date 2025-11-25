El Udinese, premiado por su compromiso con la sostenibilidad en el fútbol

El galardón, uno de los premios nacionales más prestigiosos en materia de innovación, cultura y responsabilidad social, fue otorgado por la fundación homónima en colaboración con el Consejo de Ministros de Italia en la sede presidencial.

"Creo que es un reconocimiento al club, pero también a la importancia del fútbol como plataforma de difusión de un mensaje", aseguró a EFE la directora de estrategia comercial del Udinese, Magda Pozzo, quien recibió el premio en representación del club.

El club, uno de los pocos propietarios de su estadio en Italia, trabaja en una remodelación para hacer del recinto un ecosistema sostenible a través de más 2.400 paneles solares que permitirán alcanzar una autosuficiencia energética parcial, convirtiéndolo en uno de los estadios más evolucionados de Europa en cuanto a producción de energía limpia.

Pozzo incidió en que el proyecto puede incentivar que "muchos otros clubes aprendan del Udinese" y de su estadio "como referencia en la sostenibilidad".

"A muchos clubes les cuesta hacer esta inversión porque lo consideran más un gasto. Yo creo que al final se convertirá en una inversión a medio o largo plazo porque hay, diría, muchos 'partners' y muchas empresas que están interesadas en casarse con un proyecto sostenible", recalcó.

En este sentido, la presidenta del grupo Blue Energy, principal socio del club que da nombre al estadio, Susanna Curti, subrayó a EFE que esperan que este proyecto "sin duda puede ser escalable y replicable también en otras ciudades".

"Nosotros hemos unido a dos familias: la familia Pozzo y la familia Curti, porque nuestra empresa es de gestión familiar. Y no es casualidad, en mi opinión, que el primer proyecto en Italia haya surgido de la unión de dos familias y haya nacido en una provincia, no en las grandes ciudades", dijo Curti.

Desde hace varias temporadas, el club más verde de Italia y cuarto del mundo, según el ránking ESG, viste con equipaciones confeccionadas con Eco Fabric, un material derivado al 100 % de plástico reciclado siguiendo la línea marcada por la directiva en busca de dicha sostenibilidad.

En la ceremonia también estuvo presente el ministro de Ambiente y Seguridad Energética italiano, Gilberto Pichetto Fratin, quien destacó en la ceremonia que la sostenibilidad "no es una idea abstracta, sino un trabajo concreto".

Del mismo modo, el presidente de la Fundación De Sanctis, Francesco De Sanctis subrayó que el premio reconoce "a quienes transforman la sostenibilidad de una afirmación a una realidad". EFE EFE