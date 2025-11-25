Ernesto Valverde refresca el equipo con seis cambios y da descanso a Nico y Laporte

A quienes no da descanso Valverde es a Íñigo Ruiz de Galarreta y Oihan Sancet, quienes no jugarán por sanción el sábado ante el Levante en el Ciutat de Valencia.
Además de ambos, se mantienen en el once inicial los también internacionales Unai Simón y Dani Vivián, y asimismo Alex Berenguer. Y entran en ese once Jesús Areso, Aitor Paredes, Adama Boiro, Alejandro Rego, Robert Navarro y Gorka Guruzeta.
Así el Athletic sale esta noche en el Fortuna Arena de la capital checa con Unai Simón; Areso, Vivián, Paredes, Adama; Galarreta, Rego; Berenguer, Sancet, Robert Navarro; y Guruzeta.