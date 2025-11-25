Ferrán, titular en el Barcelona contra el Chelsea; Garnacho, en el once del equipo inglés

La alineación del Barcelona es la siguiente: Joan García; Koundé, Cubarsí, Araujo, Balde; Eric, De Jong, Ferrán; Lewandowski, Yamal y Fermín.
Marcus Rashford, recuperado de un proceso gripal, y Raphinha, que jugó sus primeros minutos contra el Athletic Club tras dos meses lesionados, tendrán que esperar su oportunidad en el banquillo.
Por su parte, el Chelsea saldrá con Robert Sánchez en portería; Malo Gusto, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah y Marc Cucurella, en defensa; Enzo Fernández, Moisés Caicedo y Reece James en el centro del campo y Alejandro Garnacho, Pedro Neto y Estevao en la delantera.