Futbolistas argentinos cuestionan a Estudiantes por dar la espalda en homenaje a Central

"Los usos, las costumbres y el sentido común indican que, cuando corresponde rendir homenaje a un equipo o a un compañero, el gesto debe realizarse de frente y con reconocimiento. Dar la espalda desvirtúa ese momento y puede transmitir un mensaje que no ayuda a construir el ambiente de respeto que nuestro deporte necesita", expresó FAA en un comunicado.

Además, expresó que "situaciones como la acontecida durante el partido antes mencionado, generan preocupación, porque opacan, aunque sea momentáneamente, el valor de lo que se construye diariamente entre todos".

"Estos son tiempos en los que debemos construir, evitando actitudes que puedan interpretarse como agraviantes o que contribuyan a generar violencia", añadió el texto, que subrayó que el fútbol debe ser visto como "un faro de justicia que refuerza los valores para toda la sociedad".

El mensaje de la FAA se produce en medio de una fuerte polémica provocada por una sorprendente decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que el jueves anunció que otorgaba el título de campeón de Primera División de 2025 a Rosario Central, equipo que sumó mayor cantidad de puntos en las etapas regulares de los torneos Apertura y Clausura, aunque el primer certamen haya sido ganado por Platense y el segundo esté todavía en disputa.

El presidente de Estudiantes, el exjugador Juan Sebastián Verón, fue uno de los primeros en expresar públicamente su rechazo al premio otorgado al conjunto rosarino -en el que juega Ángel di María- y a la exigencia de la AFA de que su equipo le brindara un homenaje durante el duelo del domingo por los octavos de final del Torneo Clausura, en el que el 'Pincha' se impuso por 1-0.

El homenaje de espaldas no hizo más que acrecentar la polémica y fue respondido por la AFA con la apertura de un expediente al club, que podría enfrentar una sanción.

El presidente argentino, Javier Milei, que mantiene una disputa abierta con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, publicó este lunes una imagen de la camiseta de Estudiantes y este martes el uniforme pincha apareció también detrás del mandatario en una imagen en la sede de Gobierno durante su encuentro con el ministro Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar.