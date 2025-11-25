25 de noviembre de 2025 - 18:00
Guirassy adelanta al Dortmund ante el Villarreal en la última acción del primer acto (1-0)
Redacción deportes, 25 nov (EFE).- Un gol del guineano Guirassy en la última acción del primer tiempo, un saque de esquina, ha puesto en ventaja al Borussia Dortmund ante un Villarreal que había controlado el juego y dispuesto de las mejores ocasiones para marcar.
Tras la clásica salida en tromba del equipo alemán, el conjunto de Marcelino ha controlado a la perfección el juego y ha comenzado a generar peligro, pero ni Gueye ni Buchanan han estado acertados con el remate. El Dortmund, sin embargo, aprovechó su única ocasión para marcar ya en el descuento.