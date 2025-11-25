Hoeness: "En cualquier otro país, el Barcelona no jugaría en Primera con su deuda"

"El Barcelona no es naturalmente un modelo. En cualquier otro país ya hace tiempos que no estaría en primera. Si se tiene una deuda de 1.300 millones de euros, ¿cómo es eso posible?", dijo en el Podcast OMR.

"Para mí, es inexplicable que sigan en Primera", agregó.

El Barcelona es, para Hoeness, justamente lo contrario de lo que el quiso imponer durante su larga gestión en el Bayern, que se basaba en el principio de que un club no debe gastar a mediano plazo más de lo que ingresa

Según Hoeness, el Barcelona no sobreviviría en la Bundesliga debido a las estrictas reglas financieras para obtener la licencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy