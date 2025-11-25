Kane: "estoy feliz en Múnich y es improbable que algo cambie en la próxima temporada"

"No he tenido ningún contacto. Me siento muy bien en mi situación actual, aunque todavía no he hablado con el Bayern", dijo Kane aludiendo a una posible renovación con el club bávaro.

"No hay prisa, Soy realmente feliz en Múnich. Se ve en la manera como estoy jugando. Si llega haber algún contacto lo veremos. Pero de momento no pienso en la próxima temporada. Primero hay un Mundial en verano. Y es muy improbable que cambie algo después de esta temporada", agregó.

Al ser preguntado si el Bayern debía preocuparse, Kane lo negó.

El inglés tiene contrato con el Bayern hasta 2027 con una cláusula de rescisión de 65 millones de euros que tendría que ser activada antes del 31 de enero del año próximo.

El Bayern pagó por Kane cerca de 100 millones de euros y ha satisfecho con creces lo que esperaba el club. "Si hubiéramos sabido que Harry iba a ser cada temporada mejor que la anterior probablemente hubiéramos pagado más", dijo el director administrativo del Bayern, Jan-Christian Dreesen.

En esta temporada Kane ha marcado 24 goles con el Bayern en 18 partidos en las diversas competiciones..